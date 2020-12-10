kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18156.61

ETH/USD

555.26

LTC/USD

74.45

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Новые "умные" часы смогут распознавать болезни еще до появления симптомов
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые "умные" часы смогут распознавать болезни еще до появления симптомов

Разработанное приложение может оповещать пользователя о выявлении признаков недуга

сегодня, 11:50
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Stanford Medicine разработали приложение для "умных" часов, которое может оповещать пользователя о выявлении признаков недуга. Данная программа работает на основе алгоритма, который способен зафиксировать частоту сокращений сердца в состоянии спокойствия, а также просчитать количество пройденных шагов. 

Новые "умные" часы смогут распознавать болезни еще до появления симптомов

ФОТО: Из открытых источников

Исследование ученых показало, что разработанное приложение смогло определить признаки коронавирусного заболевания до или после появления первых симптомов COVID-19 у 63% участников эксперимента.

Профессор кафедры генетики Майкл Снайдер также рассказал, по каким причинам система могла давать сбой. По словам специалиста, некоторые лекарственные препараты могут изменять частоты сердечных сокращений, тем самым усложняя алгоритм определения признаков заболеваемости, в частности фиксирования стабильного пульса. Другие факторы, как, к примеру, сбой менструального цикла или нахождение в высокогорных регионах также могут вызывать ложные оповещения. 

Команда ученых готовится выйти за рамки пилотного исследования программы — сейчас экспертами разрабатывается алгоритм "желтых" и "красных" оповещений для миллионов пользователей. Однако исследователи предупреждают, что алгоритм пока что не способен отличить COVID-19 от другой инфекции, как, например, простуда, поэтому "красное" оповещение необязательно может означать заболевание коронавирусом. 

По словам Майкла Снайдера, смысл программы не в том, чтобы сообщить человеку, когда он заболел, а чтобы определить заболевание до начала его симптомов. Приложение способно зафиксировать болезнь за 10 дней до появления первых признаков. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что описаны самые продолжительные симптомы при коронавирусе. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/12/smartwatch-can-detect-early-signs-of-illness.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ