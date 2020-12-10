Новые "умные" часы смогут распознавать болезни еще до появления симптомов

Ученые из Stanford Medicine разработали приложение для "умных" часов, которое может оповещать пользователя о выявлении признаков недуга. Данная программа работает на основе алгоритма, который способен зафиксировать частоту сокращений сердца в состоянии спокойствия, а также просчитать количество пройденных шагов.

ФОТО: Из открытых источников

Исследование ученых показало, что разработанное приложение смогло определить признаки коронавирусного заболевания до или после появления первых симптомов COVID-19 у 63% участников эксперимента.

Профессор кафедры генетики Майкл Снайдер также рассказал, по каким причинам система могла давать сбой. По словам специалиста, некоторые лекарственные препараты могут изменять частоты сердечных сокращений, тем самым усложняя алгоритм определения признаков заболеваемости, в частности фиксирования стабильного пульса. Другие факторы, как, к примеру, сбой менструального цикла или нахождение в высокогорных регионах также могут вызывать ложные оповещения.

Команда ученых готовится выйти за рамки пилотного исследования программы — сейчас экспертами разрабатывается алгоритм "желтых" и "красных" оповещений для миллионов пользователей. Однако исследователи предупреждают, что алгоритм пока что не способен отличить COVID-19 от другой инфекции, как, например, простуда, поэтому "красное" оповещение необязательно может означать заболевание коронавирусом.

По словам Майкла Снайдера, смысл программы не в том, чтобы сообщить человеку, когда он заболел, а чтобы определить заболевание до начала его симптомов. Приложение способно зафиксировать болезнь за 10 дней до появления первых признаков.

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