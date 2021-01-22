Несколько секретов, как защитить детские зубы от кариеса

Распад зубов происходит, когда микробы во рту создают липкое покрытие, называемое зубным налетом, на поверхности зуба. Эти микробы питаются сахарами в пищевых продуктах и ​​напитках и производят кислоту, которая повреждает зубную эмаль. Со временем эта кислота "съедает" поверхность зуба, создавая отверстия или "полости".



Молочные зубы. Фото: shifa-deti.ru

Распад зубов может вызвать боль и инфекцию, а также влиять на рост и развитие детей. Запущенный кариес у детей может иметь серьезные последствия для развития речи вашего ребёнка и развития челюсти.

Предотвращение кариеса

Чистка зубов не является гарантией от кариеса. Продукты питания и напитки, которые вы даете своему малышу, также влияют на здоровье зубов и развитие кариеса.

Младенцы до 4-6 месяцев

Новорожденным детям и младенцам для еды и питья нужно только грудное молоко или детская смесь.

Малыши старше 6-8 месяцев

Когда вашему ребенку исполниться 6-8 месяцев он может начать использовать чашку для питья. После 12-месячного возраста бутылка с соской уже не требуется. Избегайте давать ребенку подслащенное молоко, фруктовый сок или лимонад — эти напитки повышают риск распада зубов из-за высокого содержания сахара.

Дети старшего возраста и подростки

Детям старшего возраста необходимо большое разнообразие здоровой пищи и закусок. Наилучшими вариантами будут продукты и напитки с низким содержанием сахара.

Как чистить зубы

Научите своего малыша чистить зубы два раза в день — один раз после завтрака, а второй раз – перед сном. Если у ребенка пока нет зубов, оберните палец мокрым бинтом и аккуратно протрите его десны — это удаляет налет и помогает малышу приспособиться к процессу чистки полости рта. После появления первых зубов воспользуйтесь первой детской зубной щеткой. Окуните ее в воду, но не используйте фторсодержащие зубные пасты, пока ребенку не исполниться 2 года.

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