Несколько секретов, как защитить детские зубы от кариеса

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Седлецкая Татьяна
Распад зубов происходит, когда микробы во рту создают липкое покрытие, называемое
зубным налетом, на поверхности зуба. Эти микробы питаются сахарами в пищевых
продуктах и напитках и производят кислоту, которая повреждает зубную эмаль. Со
временем эта кислота "съедает" поверхность зуба, создавая отверстия или
"полости".
Молочные зубы. Фото: shifa-deti.ru
Распад зубов может вызвать боль и инфекцию, а также влиять на рост и
развитие детей. Запущенный кариес у детей может иметь серьезные последствия для
развития речи вашего ребёнка и развития челюсти.
Предотвращение кариеса
Чистка зубов не является гарантией от кариеса. Продукты питания и напитки,
которые вы даете своему малышу, также влияют на здоровье зубов и развитие
кариеса.
Младенцы до 4-6 месяцев
Новорожденным детям и младенцам для еды и питья нужно только
грудное молоко или детская смесь.
Малыши старше 6-8 месяцев
Когда вашему ребенку исполниться 6-8 месяцев он может начать использовать
чашку для питья. После 12-месячного возраста бутылка с соской уже не требуется.
Избегайте давать ребенку подслащенное молоко, фруктовый сок или лимонад — эти
напитки повышают риск распада зубов из-за высокого содержания сахара.
Дети старшего возраста и подростки
Детям старшего возраста необходимо большое разнообразие здоровой пищи и
закусок. Наилучшими вариантами будут продукты и напитки с низким содержанием
сахара.
Как
чистить зубы
Научите своего малыша чистить зубы два раза в день — один
раз после завтрака, а второй раз – перед сном. Если у ребенка пока нет зубов,
оберните палец мокрым бинтом и аккуратно протрите его десны — это удаляет налет
и помогает малышу приспособиться к процессу чистки полости рта. После появления
первых зубов воспользуйтесь первой детской зубной щеткой. Окуните ее в воду, но
не используйте фторсодержащие зубные пасты, пока ребенку не исполниться 2 года.
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