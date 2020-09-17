Несколько способов, которые помогут убрать живот

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Любовь Блажко
Ну кто из женщин не мечтает иметь плоский живот, чтобы чувствовать себя уверенно и неотразимо? Увы, так уж устроен женский организм, что очень часто они сталкиваются с проблемой накопления жира в самых нежелательных местах. Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась, как избавиться от выпирающего живота с помощью нескольких действенных способов. Об этом пишет издание newsyou.
Как убрать живот. Фото: unsplash
Надежда подтверждает, что жир, в первую очередь, откладывается именно на животе – это неприкосновенный запас нашего тела. Поэтому даже если вы решите поголодать несколько дней, это не поможет – жировые отложения вернуться вновь.
Еще один важный нюанс: жир имеет свойство появляться, когда вы разрешаете себе переедать. Специалист советует сократить порции, но есть при этом чаще. Также она добавляет, что при правильном расчете ежедневных калорий, тело начнет терять вес. А чтобы закрепить результат, нужно делать специальные физические упражнения. Тогда вы сможете задействовать мышцы на животе, и быстрее избавиться от выпирающего живота.
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