kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10860.84

ETH/USD

381.56

LTC/USD

48.43

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Несколько способов, которые помогут убрать живот
commentss НОВОСТИ Все новости

Несколько способов, которые помогут убрать живот

Нутрициолог поделилась эффективными методами

сегодня, 20:23
Автор:

Любовь Блажко

Ну кто из женщин не мечтает иметь плоский живот, чтобы чувствовать себя уверенно и неотразимо? Увы, так уж устроен женский организм, что очень часто они сталкиваются с проблемой накопления жира в самых нежелательных местах. Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась, как избавиться от выпирающего живота с помощью нескольких действенных способов. Об этом пишет издание newsyou.

Несколько способов, которые помогут убрать живот

Как убрать живот. Фото: unsplash

Надежда подтверждает, что жир, в первую очередь, откладывается именно на животе – это неприкосновенный запас нашего тела. Поэтому даже если вы решите поголодать несколько дней, это не поможет – жировые отложения вернуться вновь. 

Еще один важный нюанс: жир имеет свойство появляться, когда вы разрешаете себе переедать. Специалист советует сократить порции, но есть при этом чаще. Также она добавляет, что при правильном расчете ежедневных калорий, тело начнет терять вес. А чтобы закрепить результат, нужно делать специальные физические упражнения. Тогда вы сможете задействовать мышцы на животе, и быстрее избавиться от выпирающего живота.

"Соблюдайте баланс БЖУ. Нам нужны белки, жиры и углеводы. А иначе, будет не похудение, а истощение. Это опасно. Сокращайте рацион не больше, чем на 20% от суточной потребности.Регулярно занимайтесь физическими нагрузками, потому что это ускоряет обмен веществ. Жир сжигается быстрее, мышцы укрепляются, кожа подтягивается, а не обвисает, как на шарпее", - рассказывает Надежда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пять утренних привычек, которые помогут похудеть.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!