Недосып лишает нас самого важного умения: какого именно

Психолог Нэнси Син из Университета Британской Колумбии заявила, что дефицит сна приводит к тому, что человек по-другому реагирует на происходящие с ним события. А именно – он не может испытывать положительные эмоции в полной мере, передает popmech.

Недосып лишает нас самого важного умения. Фото: unsplash

Прежде чем сделать подобное заявление, Син вместе со своими коллегами провела научный эксперимент, в котором приняло участие около 2 тысяч человек.

"Когда люди занимаются приятными вещами, например, обнимаются или проводят время на природе, они обычно чувствуют себя счастливее в этот день. Но мы обнаружили, что, когда человек спит меньше, чем обычно, то испытывает не так много положительных эмоций, когда занимается приятными занятиями", — рассказала эксперт.

Но хорошие новости все же есть: ситуацию можно исправить. Когда человек спит достаточное количество времени, то уровень стресса уменьшается и испытывать позитивные эмоции в полной мере становится проще.

Стоит отметить, что результаты данного эксперимента основывались на отзывах участников, поэтому говорить о том, что результаты точные, пока рано. Но это исследование является очень важным, поскольку оно одно из первых, которое проводилось в естественных условиях, а не в лабораторных.

Экономить на времени своего сна точно не стоит, а то в будущем это может плохо отразиться не только на эмоциональном здоровье, но и на физическом.

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