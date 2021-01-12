Недосып лишает нас самого важного умения: какого именно

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Любовь Блажко
Психолог Нэнси Син из Университета Британской Колумбии заявила, что дефицит сна приводит к тому, что человек по-другому реагирует на происходящие с ним события. А именно – он не может испытывать положительные эмоции в полной мере, передает popmech.
Недосып лишает нас самого важного умения. Фото: unsplash
Прежде чем сделать подобное заявление, Син вместе со своими коллегами провела научный эксперимент, в котором приняло участие около 2 тысяч человек.
Но хорошие новости все же есть: ситуацию можно исправить. Когда человек спит достаточное количество времени, то уровень стресса уменьшается и испытывать позитивные эмоции в полной мере становится проще.
Стоит отметить, что результаты данного эксперимента основывались на отзывах участников, поэтому говорить о том, что результаты точные, пока рано. Но это исследование является очень важным, поскольку оно одно из первых, которое проводилось в естественных условиях, а не в лабораторных.
Экономить на времени своего сна точно не стоит, а то в будущем это может плохо отразиться не только на эмоциональном здоровье, но и на физическом.
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