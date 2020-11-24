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Врач назвала самый опасный вид переутомления

Если вовремя не обратить на это внимание, то это может обернуться негативными последствиями для всего организма

сегодня, 17:31
Автор:

Любовь Блажко

Квалифицированный врач-иммунолог Евгения Паршина поделилась, что проблема переутомления в современном мире очень актуальная. Это связано с тем, что многим людям приходится перерабатывать. Кроме этого, влияет на нашу утомляемость и некачественное питание, малоподвижный образ жизни. А если сюда еще добавить постоянный стресс и умственное напряжение, то вот вам идеальные факторы для развития хронической усталости. 

Врач назвала самый опасный вид переутомления

Чем грозит сильное переутомление. Фото: unsplash

"Переутомление может быть крайне опасным, так как становится причиной "расшатывания" здоровья и разбалансировки всех систем", — объясняет специалист. 

Она добавила, что существует умственная и физическая утомляемость, из которых опасней всего та, что не дает человеку возможности "отдыхать мозгом". Это приводит к постоянной нервозности и напряжению, что может негативно отразиться на качестве сна или даже вызвать депрессию.

"При физическом переутомлении достаточно просто хорошенько отдохнуть, например выспаться. С умственным все сложнее, оно зачастую развивается незаметно", — рассказывает Паршина.

Эксперт перечислила главные симптомы, которые могут свидетельствовать о хроническом умственном переутомлении: раздражительность и головная боль, нарушенный аппетит (он может исчезать, либо, наоборот, становится гипертрофированным), трудности с засыпанием, апатия и равнодушие к вещам, которые раньше вызывали интерес, медлительность.

Если вы заметили у себя подобные симптомы, то специалист советует сразу же обратиться за помощью к врачу. Это поможет избежать более серьезных проблем со здоровьем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, простой метод, который поможет избавиться от стресса. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/109521-vrach-parshina-nazvala-samyy-opasnyy-vid-pereutomleniya.html
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comments

Обусуждения

Василий

сегодня, 17:47

Врач это недоумок который всё врёт. Само слово об этом говорит:В Р А Ч....

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