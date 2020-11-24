Врач назвала самый опасный вид переутомления

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Любовь Блажко
Квалифицированный врач-иммунолог Евгения Паршина поделилась, что проблема переутомления в современном мире очень актуальная. Это связано с тем, что многим людям приходится перерабатывать. Кроме этого, влияет на нашу утомляемость и некачественное питание, малоподвижный образ жизни. А если сюда еще добавить постоянный стресс и умственное напряжение, то вот вам идеальные факторы для развития хронической усталости.
Чем грозит сильное переутомление. Фото: unsplash
Она добавила, что существует умственная и физическая утомляемость, из которых опасней всего та, что не дает человеку возможности "отдыхать мозгом". Это приводит к постоянной нервозности и напряжению, что может негативно отразиться на качестве сна или даже вызвать депрессию.
Эксперт перечислила главные симптомы, которые могут свидетельствовать о хроническом умственном переутомлении: раздражительность и головная боль, нарушенный аппетит (он может исчезать, либо, наоборот, становится гипертрофированным), трудности с засыпанием, апатия и равнодушие к вещам, которые раньше вызывали интерес, медлительность.
Если вы заметили у себя подобные симптомы, то специалист советует сразу же обратиться за помощью к врачу. Это поможет избежать более серьезных проблем со здоровьем.
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