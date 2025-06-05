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Не сочетайте эти лекарства с клубникой: это угрожает здоровью

С какими лекарствами нельзя есть клубнику. Она может привести к серьезным побочным эффектам.

сегодня, 16:00
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Автор:
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Slava Kot

В конце мая и начале июня сезон клубники в разгаре. Эти ягоды богаты витаминами, обладают приятным вкусом и низкой калорийностью. Но медики предупреждают, что клубника может представлять угрозу здоровью в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами.

Не сочетайте эти лекарства с клубникой: это угрожает здоровью

С каким лекарством нельзя совмещать клубнику. Фото из открытых источников

Согласно исследованию профессора Айка С. Аракеляна из Токийского медицинского университета, некоторые биоактивные соединения клубники могут опасно взаимодействовать с рядом распространенных лекарственных средств, в частности речь идет об элаговой кислоте, антоцианах и флавонолах.

По его словам, особенно осторожными должны быть люди, регулярно принимающие препараты для снижения свертывания крови. К антикоагулянтам относятся следующие лекарства:

  • — Варфарин
  • — Гепарин
  • — Эноксапарин
  • — Клопидогрель

Сочетание этих средств с клубникой может привести к чрезмерной кровоточивости, образованию кровоподтеков или спровоцировать внутренние кровотечения. К группе риска также относятся те, кто принимает аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты.

По данным ресурса WebMD, специалисты идентифицировали ряд действующих веществ, с которыми ягоды клубники могут вступать в нежелательную реакцию.

  • — Антигистаминные: фексофенадин, циметидин
  • — Антибиотики: эритромицин, кетоконазол, итраконазол
  • — Противовирусные: нелфинавир, саквинавир, индинавир
  • — Противораковые препараты: винбластин, паклитаксел, этопозид
  • — Сердечно-сосудистые лекарства: дилтиазем, верапамил, хинидин
  • — Другие: лоперамид, ранитидин, цисаприд, циклоспорин

Эти сочетания могут не только усилить побочные эффекты, но изменить усвояемость или токсичность препарата. В результате в сочетании с клубникой они могут снизить эффективность лечения или вызвать опасные реакции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произойдет с организмом человека, если вы будете есть ежедневно клубнику.

Также "Комментарии" писали о случае, когда мужчина съел грязную клубнику. Медик показал, что произошло с его мозгом.



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Источник: https://www.researchgate.net/publication/341640658_Strawberry_Dangerous_Interactions
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