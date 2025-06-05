Не сочетайте эти лекарства с клубникой: это угрожает здоровью

В конце мая и начале июня сезон клубники в разгаре. Эти ягоды богаты витаминами, обладают приятным вкусом и низкой калорийностью. Но медики предупреждают, что клубника может представлять угрозу здоровью в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами.

С каким лекарством нельзя совмещать клубнику. Фото из открытых источников

Согласно исследованию профессора Айка С. Аракеляна из Токийского медицинского университета, некоторые биоактивные соединения клубники могут опасно взаимодействовать с рядом распространенных лекарственных средств, в частности речь идет об элаговой кислоте, антоцианах и флавонолах.

По его словам, особенно осторожными должны быть люди, регулярно принимающие препараты для снижения свертывания крови. К антикоагулянтам относятся следующие лекарства:

— Варфарин

— Гепарин

— Эноксапарин

— Клопидогрель

Сочетание этих средств с клубникой может привести к чрезмерной кровоточивости, образованию кровоподтеков или спровоцировать внутренние кровотечения. К группе риска также относятся те, кто принимает аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты.

По данным ресурса WebMD, специалисты идентифицировали ряд действующих веществ, с которыми ягоды клубники могут вступать в нежелательную реакцию.

— Антигистаминные: фексофенадин, циметидин

— Антибиотики: эритромицин, кетоконазол, итраконазол

— Противовирусные: нелфинавир, саквинавир, индинавир

— Противораковые препараты: винбластин, паклитаксел, этопозид

— Сердечно-сосудистые лекарства: дилтиазем, верапамил, хинидин

— Другие: лоперамид, ранитидин, цисаприд, циклоспорин

Эти сочетания могут не только усилить побочные эффекты, но изменить усвояемость или токсичность препарата. В результате в сочетании с клубникой они могут снизить эффективность лечения или вызвать опасные реакции.

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