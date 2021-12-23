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Не откладывайте: какие обследования нужно пройти в начале года

Эксперты перечислили обследования, которые желательно пройти в начале года, чтобы проверить состояние своего здоровья

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Статистика говорит, что около 60% людей обращаются за медицинской помощью в последний момент, когда заболевание запущено. В таких ситуациях лечение может затянуться на долгое время. Эксперты рекомендуют не откладывать визит к врачу и в целях профилактики в начале года пройти следующие процедуры:

Не откладывайте: какие обследования нужно пройти в начале года

Какие обследования нужно пройти в начале года (фото из открытых источников)

Все ли в порядке с давлением

Если вас беспокоят частые артериальные скачки, тогда необходимо обратиться к специалисту, выяснить причину и пройти курс лечения. Но многие люди, особенно до 30 лет, несерьезно к этому относятся, считая, что им слишком рано переживать по поводу своего давления. И очень напрасно. Сегодня проблемы с сердцем и сосудами "молодеют" — вы можете даже и не подозревать, что ваше недомогание может быть связано с гипертонией или гипотонией. Лучше знать свою норму давления и периодически его измерять. 

Забота о зубах

Проблемы с зубами могут протекать незаметно, а в один прекрасный день вылиться в нагноение или воспалительный процесс. Не ждите до последнего, если заметили, что болит зуб, то сразу запишитесь на прием к стоматологу, чтобы не усугубить ситуацию. 

Гинеколог

Посещать гинеколога желательно хотя бы раз в год, даже если для этого нет серьезного повода. Некоторые заболевания могут протекать незаметно и вызвать серьезные последствия со здоровьем в дальнейшем. 

Биохимия

Здоровому человеку раз в год желательно делать биохимический анализ крови, чтобы проверить показатели, в частности уровень липопротеина или холестерина. Это может помочь выявить развивающиеся недуги, если они есть. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы могут разрушить здоровье.


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Источник: https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2021-01-13-neotkladyvaj-obsledovanija-kotorye-stoit-projti-vnachale-goda/
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