Не откладывайте: какие обследования нужно пройти в начале года

Статистика говорит, что около 60% людей обращаются за медицинской помощью в последний момент, когда заболевание запущено. В таких ситуациях лечение может затянуться на долгое время. Эксперты рекомендуют не откладывать визит к врачу и в целях профилактики в начале года пройти следующие процедуры:

Какие обследования нужно пройти в начале года (фото из открытых источников)

Все ли в порядке с давлением

Если вас беспокоят частые артериальные скачки, тогда необходимо обратиться к специалисту, выяснить причину и пройти курс лечения. Но многие люди, особенно до 30 лет, несерьезно к этому относятся, считая, что им слишком рано переживать по поводу своего давления. И очень напрасно. Сегодня проблемы с сердцем и сосудами "молодеют" — вы можете даже и не подозревать, что ваше недомогание может быть связано с гипертонией или гипотонией. Лучше знать свою норму давления и периодически его измерять.

Забота о зубах

Проблемы с зубами могут протекать незаметно, а в один прекрасный день вылиться в нагноение или воспалительный процесс. Не ждите до последнего, если заметили, что болит зуб, то сразу запишитесь на прием к стоматологу, чтобы не усугубить ситуацию.

Гинеколог

Посещать гинеколога желательно хотя бы раз в год, даже если для этого нет серьезного повода. Некоторые заболевания могут протекать незаметно и вызвать серьезные последствия со здоровьем в дальнейшем.

Биохимия

Здоровому человеку раз в год желательно делать биохимический анализ крови, чтобы проверить показатели, в частности уровень липопротеина или холестерина. Это может помочь выявить развивающиеся недуги, если они есть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы могут разрушить здоровье.

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