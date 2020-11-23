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Не обязательно иметь антитела: ученые выяснили, что защищает людей от COVID-19

Исследование показало, что защитить нас от коронавируса могут T-клетки

сегодня, 17:13
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Британии провели ряд исследований, после которых определили, что защищает наш организм от инфицирования коронавирусом. По их мнению, большое наличие T-клеток может помочь предотвратить это заболевание. 

Не обязательно иметь антитела: ученые выяснили, что защищает людей от COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

В эксперименте британских ученых приняли участие около трех тысяч человек, среди которых были медицинские работники, сотрудники полиции и пожарные. У 25% из них исследователям удалось обнаружить высокий уровень T-клеток, которые появляются после перенесения различных простудных заболеваний. 

По мнению ученых, они, в отличии от антителцеленаправленно атакуют пораженные вирусом клетки, защищая человека от заражения. Эти клетки более эффективно справляются с защитой организма от коронавируса, так как в течении следующих четырех месяцев после проведения тестов ни один из участников эксперимента с высоким уровнем T-клеток не заразился COVID-19. 

Ученые также отметили, что только у половины из тех, кто принимал участие в эксперименте, помимо наличия  большого количества T-клеток были обнаружены антитела. Таким образом, исследователи сделали вывод, что клетки способны противостоять коронавирусу без наличия антител. 

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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/ne-obyazatelno-imet-antitela-uchenye-vyyasnili-chto-zaschischaet-lyudey-ot-inficirovaniya-koronavirusom-1672897.html
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