Не обязательно иметь антитела: ученые выяснили, что защищает людей от COVID-19

Ученые из Британии провели ряд исследований, после которых определили, что защищает наш организм от инфицирования коронавирусом. По их мнению, большое наличие T-клеток может помочь предотвратить это заболевание.

ФОТО: Из открытых источников

В эксперименте британских ученых приняли участие около трех тысяч человек, среди которых были медицинские работники, сотрудники полиции и пожарные. У 25% из них исследователям удалось обнаружить высокий уровень T-клеток, которые появляются после перенесения различных простудных заболеваний.

По мнению ученых, они, в отличии от антител, целенаправленно атакуют пораженные вирусом клетки, защищая человека от заражения. Эти клетки более эффективно справляются с защитой организма от коронавируса, так как в течении следующих четырех месяцев после проведения тестов ни один из участников эксперимента с высоким уровнем T-клеток не заразился COVID-19.

Ученые также отметили, что только у половины из тех, кто принимал участие в эксперименте, помимо наличия большого количества T-клеток были обнаружены антитела. Таким образом, исследователи сделали вывод, что клетки способны противостоять коронавирусу без наличия антител.

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