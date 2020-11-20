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Главная Новости Здоровье наше тело Ополаскиватель для полости рта может уничтожать коронавирус, - ученые
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Ополаскиватель для полости рта может уничтожать коронавирус, - ученые

По словам ученых, полоскание рта может стать еще одним способом индивидуальной защиты от COVID-19

сегодня, 20:54
Автор:

Елизавета Черных

Согласно исследованию британских ученых из Университета Кардиффа, повседневный ритуал большинства людей может помочь бороться с  коронавирусной инфекцией. 

Ополаскиватель для полости рта может уничтожать коронавирус, - ученые

ФОТО: Из открытых источников

Так, по мнению ученых, ополаскиватель для полости рта может за 30 секунд уничтожать коронавирус. Такую способность исследователи заметили у ополаскивателей, которые содержат, как минимум, 0,07% цетилпиридиния хлорида (CPC). 

По словам экспертов, данное исследование пока не прошло рецензирование. Следующий этап эксперимента подразумевает проверку средств для полоскания полости рта на слюне непосредственно зараженного COVID-19 человека. Основные результаты исследования будут представлены миру в начале 2021 года. 

Ученые сообщили, что если результаты найдут клиническое отражение в Университете Кардиффа, то полоскание рта может стать важным и неотъемлемым дополнением, которое будут рекомендовать вместе с уже известными способами индивидуальной защиты, как, к примеру, мытье рук или ношение медицинских масок. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Pfizer подал вакцину от коронавируса на регистрацию и готов к продажам. 



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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/opolaskivatel-dlya-polosti-rta-mozhet-unichtozhat-koronavirus-novoe-issledovanie-uchenyh-1671715.html?_ga=2.25725050.636084386.1605542544-755893552.1571156765
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