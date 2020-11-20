Ополаскиватель для полости рта может уничтожать коронавирус, - ученые

Согласно исследованию британских ученых из Университета Кардиффа, повседневный ритуал большинства людей может помочь бороться с коронавирусной инфекцией.

ФОТО: Из открытых источников

Так, по мнению ученых, ополаскиватель для полости рта может за 30 секунд уничтожать коронавирус. Такую способность исследователи заметили у ополаскивателей, которые содержат, как минимум, 0,07% цетилпиридиния хлорида (CPC).

По словам экспертов, данное исследование пока не прошло рецензирование. Следующий этап эксперимента подразумевает проверку средств для полоскания полости рта на слюне непосредственно зараженного COVID-19 человека. Основные результаты исследования будут представлены миру в начале 2021 года.

Ученые сообщили, что если результаты найдут клиническое отражение в Университете Кардиффа, то полоскание рта может стать важным и неотъемлемым дополнением, которое будут рекомендовать вместе с уже известными способами индивидуальной защиты, как, к примеру, мытье рук или ношение медицинских масок.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Pfizer подал вакцину от коронавируса на регистрацию и готов к продажам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!