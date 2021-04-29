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Названы шокирующие последствия сидячего образа жизни

Эксперты рассказали, какие серьезные проблемы со здоровьем может вызвать сидячий образ жизни

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Малоподвижный образ жизни, или гиподинамия — явление XXI века, заложником которого стали многие люди. Но, к сожалению, не все осознают, насколько он может сильно повредить здоровью. Ученые рассказали, какими последствиями он грозит.

Названы шокирующие последствия сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни (фото из открытых источников)

Боль в спине 

Эксперты отмечают, что малоподвижный образ жизни, в первую очередь, приводит к утрате осанки и болям в области спины. А все из-за усиленной нагрузки на позвоночник и шею. Постоянное нахождение в сутулом состоянии может вызвать растяжение спинных связок и увеличить напряжение позвоночных дисков. 

Повышения уровня тревоги

Исследователи выяснили, что из-за долгого сидения люди начинают все чаще сталкиваться с повышенным уровнем тревожности. Это провоцировали нарушения сна и замедляло обменные процессы в организме. 

Снижение внимания 

Ученые также определили, что малоподвижный образ жизни снижает концентрацию внимания. Такие выводы были сделаны на основе анализа состояния около 100 добровольцев за неделю. 

Увеличение веса 

При сидячем образе жизни, человек не сжигает калории, а только их прибавляет, поэтому могут появиться проблемы с лишним весом, который провоцирует и другие неприятные последствия.

Повышение риска тромбообразования 

Исследователи отметили, что длительное сидение может стать причиной появления тромбоза глубоких вен (ТГВ). В венах начинает появляться сгусток, который перемещается непосредственно ближе к сердцу и легким, создавая легочную эмболию.

Напомним, что долгая работа за компьютером плохо влияет на весь организм, а не только на позвоночник и глаза. И если вовремя об этом не задуматься, то это может быть чревато появлением серьезных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские диетологи поделились советами, которые помогут людям, ведущим малоподвижный образ жизни, не только избавиться от лишних килограмм, но и почувствовать себя лучше.


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Источник: https://lenta.ua/shokiruyushchie-posledstviya-sidyachego-obraza-zhizni-vyyavili-uchenye-96910/
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