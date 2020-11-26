Как компенсировать вред от сидячего образа жизни: отвечают ученые

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Любовь Блажко
Всем нам хорошо известно, что сидячий образ жизни плохо влияет на весь наш организм, а не только на спину и глаза. И если вовремя об этом не задуматься, то это может быть чревато появлением серьезных заболеваний (от диабета и сердечно-сосудистых до рака кишечника). Но есть эффективный способ, который поможет исправить ситуацию.
Как компенсировать вред от сидячего образа жизни. Фото: unsplash
Так, ученые выяснили, что если ваш рабочий день проходит за компьютером, то нужно заниматься не меньше 30-40 минут ежедневно. Специалистам пришлось провести ряд исследований, в которых приняло участие 44 370 человек из четырех разных стран. Все участники на протяжении научного эксперимента носили фитнес-трекеры.
Также эксперты отметили, что эти 30-40 минут физической активности должны быть максимально насыщенными. Например, отлично подойдет бег или езда на велосипеде. Если человек регулярно будет находить для этого время, то весь вред от сидячей работы сводится к минимуму.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также опубликовала доклад о физической активности и сидячем образе жизни. В новом документе говорится, что необходимо 150 – 300 минут умеренной интенсивности или 75 – 150 минут интенсивной физической активности каждую неделю для борьбы с последствиями сидячего образа жизни.
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