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Названы пять факторов, уменьшающих размер мозга

Эксперты перечислили факторы, которые негативно действуют на наш мозг и сокращают его объем

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

За последние 40 тысяч лет человеческий мозг потерял в объеме 10% — это очень заметно по сравнению с предшествовавшим ростом. И ученые определили факторы, которые могут способствовать сокращению размера мозга.

Названы пять факторов, уменьшающих размер мозга

Что уменьшает размер нашего мозга (фото из открытых источников)

Избыток алкоголя

Эксперты говорят, что ежедневное употребление алкогольных напитков может привести к уменьшению объема мозга. От пары бокалов вина или шампанского в неделю ничего не будет, но злоупотреблять спиртным точно не стоит.

Избыток кофе

Многие люди очень зависимы от кофе и употребляют его несколько раз в день, хотя допустимая норма 2-3 маленькие чашки. Исследователи доказали, что регулярное употребление кофеина может повысить риск развития старческого слабоумия и, как следствие, сокращения объема мозга. 

Нехватка физических нагрузок

Ученые говорят, что без умеренных ежедневных физических нагрузок (плавания, пеших прогулок, садоводства) риск уменьшения объема мозга значительно возрастает. 

Сильный стресс

Исследователи утверждают, что из-за постоянного стресса люди сталкиваются с нарушением памяти и другими когнитивными функциями. Высокий уровень кортизола в организме негативно отражается на мозговой активности. 

Нелеченая потеря слуха

Ученые провели исследование, которое показало, что у людей со слабым слухом мозг сокращается в объемах быстрее. Но если пациенты носят слуховые аппараты, этот процесс не наблюдается, лишь в тех случаях, когда у людей нет звуковых стимулов и они не тренируют свой мозг. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователь Стефан Боргвардт определил лучший чай для здоровья мозга.


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Источник: https://www.eatthis.com/news-shrinking-brain-habits/
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