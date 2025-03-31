logo

BTC/USD

83729.82

ETH/USD

1843.72

LTC/USD

83.53

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Названы органы, на которые наиболее вредно влияет вино
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы органы, на которые наиболее вредно влияет вино

Какие органы больше всего страдают от употребления вина

сегодня, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вино, как и любой алкогольный напиток, может навредить организму, особенно если употреблять его регулярно и в избыточном количестве. Хотя некоторые исследования показывают, что умеренное употребление вина может иметь определенные преимущества для здоровья, важно понимать, какие органы страдают больше всего от его влияния.

Названы органы, на которые наиболее вредно влияет вино

Иллюстративное фото

Печень

Печень является главным органом, отвечающим за метаболизм алкоголя. Регулярное и чрезмерное употребление вина может привести к:

  • Жировой болезни печени

  • Алкогольному гепатиту

  • Циррозу печени

  • Раку печени

Мозг:

Алкоголь может оказывать влияние на функцию мозга, вызывая:

  • Нарушение памяти и концентрации

  • Ухудшение координации движений

  • Изменения настроения и поведения

  • Алкогольную деменцию

Сердце

Хотя некоторые исследования показывают, что умеренное употребление красного вина может иметь определенные преимущества для сердца, чрезмерное употребление может привести к:

  • Кардиомиопатии (заболевания сердечной мышцы)

  • Аритмии (нарушение сердечного ритма)

  • Повышению АД

  • Инсульту

Желудочно-кишечный тракт

Вино может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая:

  • Гастрит

  • Язву желудка и двенадцатиперстной кишки

  • Панкреатит

  • Рак желудочно-кишечного тракта

Почки

Алкоголь оказывает мочегонное действие, что может привести к обезвоживанию и нарушению функции почек.

Иммунная система

Регулярное употребление вина может ослабить иммунную систему, что делает организм более уязвимым к инфекциям.

Ученые указывают на дополнительные факторы риска при употреблении вина, в том числе:

  • Количество употребляемого вина

  • Частота употребления вина

  • Генетическая предрасположенность

  • Пол (женщины более уязвимы к воздействию алкоголя)

  • Наличие хронических заболеваний

Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько алкоголя можно употреблять ежедневно без ущерба для здоровья.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости