Названы нетипичные симптомы сердечного приступа: их можно не заметить

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Любовь Блажко
Предупреждать о сердечном приступе могут не только классические симптомы, но и другие признаки, которые могут быть менее заметными. Британский врач Алка Патель заявил, что боль в животе и тошнота тоже могут говорить о возможной опасности. Об этом пишет Express.
Названы нетипичные симптомы сердечного приступа. Фото: levita-med
По словам специалиста, боль в груди считается основным признаком сердечного приступа из-за расположения сердечной мышцы. Однако стоит учитывать и другие факторы, которые оказались не менее важными.
Одним из таких тревожных звонков может стать состояние, которое обычно возникает при желудочной инфекции. В момент инфаркта происходит раздражение долгого блуждающего нерва, который идет в кишечник, и соединение с миокардом. Подобный процесс и является причиной появления "пищеварительной" симптоматики.
Кроме того, существует еще один "нетипичный" признак – сильная потливость (повышенное потоотделение ночью). Это является свидетельством сильной нагрузки на сердце, которое усердно работает, чтобы перекачивать кровь через узкие, забитые бляшками артерии.
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