Названы нетипичные симптомы сердечного приступа: их можно не заметить

Предупреждать о сердечном приступе могут не только классические симптомы, но и другие признаки, которые могут быть менее заметными. Британский врач Алка Патель заявил, что боль в животе и тошнота тоже могут говорить о возможной опасности. Об этом пишет Express.

Названы нетипичные симптомы сердечного приступа. Фото: levita-med

По словам специалиста, боль в груди считается основным признаком сердечного приступа из-за расположения сердечной мышцы. Однако стоит учитывать и другие факторы, которые оказались не менее важными.

Одним из таких тревожных звонков может стать состояние, которое обычно возникает при желудочной инфекции. В момент инфаркта происходит раздражение долгого блуждающего нерва, который идет в кишечник, и соединение с миокардом. Подобный процесс и является причиной появления "пищеварительной" симптоматики.

"Если у вас возникает непонятная рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, это может быть тревожным сигналом. Когда сердце умирает из-за нехватки кислорода, поврежденная ткань выделяет ряд метаболитов, включая молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывают тошноту и рвоту", — объяснил эксперт.

Кроме того, существует еще один "нетипичный" признак – сильная потливость (повышенное потоотделение ночью). Это является свидетельством сильной нагрузки на сердце, которое усердно работает, чтобы перекачивать кровь через узкие, забитые бляшками артерии.

Как сообщало издание "Комментарии", привычки, которые разрушают сердце. У самого важного органа в нашем теле не бывает выходных или отпуска, поэтому нарушение правильной работы сердца негативно сказывается и на всех остальных процессах. Исследование, которое было опубликовано в в Annals of Internal Medicine, показало от каких привычек лучше отказаться, чтобы сохранить сердце здоровым.

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