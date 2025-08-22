Названы неожиданный вид спорта, который позволит забыть о проблемах со сном

Сон является важной составляющей здорового образа жизни, однако многие люди имеют проблему засыпания и нарушения сна. Новое исследование показало, что лучшим средством для восстановления нормального сна может стать кардио или бег, а именно интенсивная йога.

Фото: из открытых источников

Ученые провели анализ более 30 научных работ, охватывающих более 2500 участников с проблемами сна. Их результаты, опубликованные в журнале Sleep and Biological Rhythms, обнаружили, что регулярные 30-минутные занятия интенсивной йогой дважды в неделю в течение 8-10 недель значительно улучшают качество сна. Даже люди, длительное время страдавшие бессонницей, испытывали положительные изменения.

На втором месте по эффективности оказалась обычная ходьба, а силовые тренировки заняли третье место. Это отличается от предыдущих исследований, которые предпочли умеренные аэробные нагрузки, такие как кардиотренирование.

Причина столь высокой эффективности йоги пока остается не до конца понятной. Йога сочетает элементы аэробной и анаэробной активности, а интенсивность тренировок может значительно отличаться у разных людей. Одно из предположений состоит в том, что дыхательные техники, являющиеся важной частью йоги, помогают успокоить мозг и настроить организм на отдых.

Исследователи подчеркивают, что хотя йога показала лучшие результаты, другие виды физической активности также оказывают положительное влияние на сон. Для более точного понимания механизмов улучшения сна нужно продолжить изучение различных видов тренировок, чтобы помочь каждому человеку найти наиболее эффективный метод борьбы с бессонницей.

