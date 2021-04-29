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Названы четыре главные причины потери остроты зрения

Эксперты перечислили основные факторы, которые могут негативно повлиять на остроту зрения

29 апреля 2021, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Нарушения зрения часто развиваются постепенно и незаметно. Есть ряд привычек, которые способствуют этому процессу. Эксперты рассказали, какие повседневные занятия могут снизить остроту вашего зрения.

Названы четыре главные причины потери остроты зрения

Острота зрения / фото: unsplash.com

Чтение и просмотр видео в движущемся транспорте

Многие люди во время поездки в транспорте читают книги или смотрят какие-то ролики в интернете. Это очень вредно для глаз из-за сильной нагрузки на шею и напряжения глазных мышц, которые устают сосредотачиваться на каждом слове или строке.

Бесконтрольное использование глазных капель

Эксперты не рекомендуют часто пользоваться глазными каплями. Их нужно применять только за показаниями врача, а не когда вздумается. Если вы таким образом убираете покраснения, то вскоре может развиться привыкание, а если потом вы резко прекратите пользоваться каплями, то покраснение станет пугающим. Такие препараты приводят к повышению внутриглазного давления и ухудшают зрение. 

Чтение в темноте

Откажитесь от чтения в полутемной комнате, потому что ваши глаза будут быстрее уставать. Читать, просматривать телефон или работать за ноутбуком нужно в комнате с равномерным светом, который будет комфортным для глаз. 

Чтение лежа

Врачи также не рекомендуют читать в лежачей позе, особенно на спине, потому что глазам нужно будет постоянно приспосабливаться к меняющемуся расстоянию, фокусируясь на тексте. Это практически то же самое, что и читать в движущемся транспорте. 

Напомним, некоторые ученые считают, что слишком яркий синий свет от экранов мониторов и портативных устройств может испортить зрение и даже привести к слепоте. Но так ли это на самом деле?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на ухудшение остроты зрения влияет множество факторов — от наследственности до повседневных привычек, но возможно предотвратить этот процесс. Для этого достаточно уделять внимание простым упражнениям по 3 минуты в день.


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Источник: https://ukrhealth.net/nazvano-pyat-golovnyh-prychyn-vtraty-gostroty-zoru3252/
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