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Как улучшить зрение за 3 минуты: врач назвал способ

Улучшить зрение возможно при помощи простой гимнастики

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

На ухудшения остроты зрения влияют множество факторов — от наследственности до повседневных привычек. Но возможно предотвратить этот процесс. Для этого достаточно уделять простым упражнениям по 3 минуты в день.

Как улучшить зрение за 3 минуты: врач назвал способ

как улучшить зрение (фото из открытых источников)

Офтальмолог из Японии Руи Хирамацу предложил методику, с помощью которой можно улучшить остроту зрения, без каких-либо операций. Врач сказал, что каждый день нужно по 3 минуты рассматривать изображения, которые называются "Пятна Габора". Они оптимально стимулируют часть мозга, отвечающую за зрение, и являются "единственным методом в мире, эффективность которого научно доказана".

То есть, нужно каждый день рассматривать шаблоны с рисунками, в которых нужно искать различия. На выполнение этой методики потребуется всего 3 минуты, но зато через две недели уже будет виден результат. По словам специалиста, заметные улучшения остроты зрения наступают спустя месяц. 

Также для зрения врач рекомендует добавить в свой рацион шпинат. Этот продукт, как выяснили американские исследователи, содержит много витаминов и веществ, в частности зеаксантин. Этот пигмент снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации, ведущей к помутнению зрения, а также является профилактикой катаракты. 

Напомним, для того, чтобы немного улучшить состояние ваших глаз, можно попробовать выполнять при необходимости несколько простых упражнений. Каких именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Евгений Комаровский рассказал о влиянии черники на организм, в частности о ее пользе для зрительной системы. Он утверждает, что с помощью черники невозможно улучшить качество зрения.



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Источник: https://www.abc.es/bienestar/fitness/abci-como-mejorar-vista-tres-minutos-202102190051_noticia.html
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