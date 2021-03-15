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Названы части тела, которые человек больше не использует

Эти части тела потеряли функциональность миллионы лет назад

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В процессе эволюции менялся облик человека, его повадки и даже строение организма, поэтому не удивительно, что некоторые части тела за миллионы лет потеряли свою надобность. О чем идет речь? 

Названы части тела, которые человек больше не использует

какие части тела человек больше не использует (фото из открытых источников)

Длинная ладонная мышца

Если вы соедините большой палец с мизинцем и согнете руку в запястье, то увидите мышцу (хотя она есть не у всех). Ее относят к рудиментам человеческого тела. С помощью этой мышцы можно хвататься за раскачивающиеся ветки и ловко лазить по деревьям, и именно благодаря ей у обезьян так хорошо сформированы цепкие конечности. А вот в человеческом организме она утратила свою актуальность еще более 3 миллиона лет назад. 

Названы части тела, которые человек больше не использует - фото 2

Бугорок Дарвина

Это рудиментарное образование, небольшой бугорок на завитке ушной раковины человека и некоторых обезьян. Хотя подобная структура встречается не у всех людей. Назван этот бугорок в честь натуралиста, потому что он первым упомянул его в своей работе. Людям он не приносит никакой пользы, поскольку давно потерял свою функциональность, а вот приматам он помогает шевелить ушами и поворачивать их в сторону звука. Исследователи выяснили, что бугорок Дарвина чаще всего встречается среди индийцев. 

Названы части тела, которые человек больше не использует - фото 3

Третье веко

Это прозрачное или полупрозрачное веко, существующее у некоторых животных, которое позволяет защищать глаз или увлажнять его без потери видимости. У человека остатки этого века находятся во внутреннем уголке глаза. Несколько миллионов лет назад люди пользовались этой мигательной перепонкой, чтобы защищать глаза от пыли и ветра. Но исследователи считают, что и сейчас третье веко выполняет важные функции: увлажняет глаза и помогает им эффективно двигаться. 

Названы части тела, которые человек больше не использует - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, за какие органы "отвечает" каждый палец на руке.


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Источник: https://ria.ru/20210311/chasti-tela-1600664156.html
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