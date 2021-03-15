Названы части тела, которые человек больше не использует

В процессе эволюции менялся облик человека, его повадки и даже строение организма, поэтому не удивительно, что некоторые части тела за миллионы лет потеряли свою надобность. О чем идет речь?

какие части тела человек больше не использует (фото из открытых источников)

Длинная ладонная мышца

Если вы соедините большой палец с мизинцем и согнете руку в запястье, то увидите мышцу (хотя она есть не у всех). Ее относят к рудиментам человеческого тела. С помощью этой мышцы можно хвататься за раскачивающиеся ветки и ловко лазить по деревьям, и именно благодаря ей у обезьян так хорошо сформированы цепкие конечности. А вот в человеческом организме она утратила свою актуальность еще более 3 миллиона лет назад.





Бугорок Дарвина

Это рудиментарное образование, небольшой бугорок на завитке ушной раковины человека и некоторых обезьян. Хотя подобная структура встречается не у всех людей. Назван этот бугорок в честь натуралиста, потому что он первым упомянул его в своей работе. Людям он не приносит никакой пользы, поскольку давно потерял свою функциональность, а вот приматам он помогает шевелить ушами и поворачивать их в сторону звука. Исследователи выяснили, что бугорок Дарвина чаще всего встречается среди индийцев.





Третье веко

Это прозрачное или полупрозрачное веко, существующее у некоторых животных, которое позволяет защищать глаз или увлажнять его без потери видимости. У человека остатки этого века находятся во внутреннем уголке глаза. Несколько миллионов лет назад люди пользовались этой мигательной перепонкой, чтобы защищать глаза от пыли и ветра. Но исследователи считают, что и сейчас третье веко выполняет важные функции: увлажняет глаза и помогает им эффективно двигаться.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, за какие органы "отвечает" каждый палец на руке.

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