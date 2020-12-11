Названы 10 основных причин возникновения инсульта

Медики назвали основные причины, которые, по их мнению, провоцируют инсульт. В первые минуты развития инсульта могут нарушаться движения, чувствительность в конечностях и лице, речь, зрение, походка и т.п.

ФОТО: Из открытых источников

- Курение. Даже одна сигарета в день увеличивает риск развития инсульта. Высокое давление. 90% пациентов, перенесших инсульт, страдали артериальной гипертензией.

- Избыточный вес. Риск высок, если индекс массы тела превышает 25 единиц. Низкая физическая активность. Врачи рекомендуют больше двигаться.

- Злоупотребление алкоголем. Риск инсульта у пьющих в 4 раза выше, нежели у людей, не употребляющих спиртное.

- Избыточное употребление животных жиров. Высокий холестерин. Повышенный уровень холестерина, приводит к атеросклерозу сосудов. Недостаток в рационе овощей и фруктов. А также частый стресс Недостаточное употребление воды.

Для предупреждения инсульта нельзя допускать обезвоживания организма, поскольку вода из кровеносной системы доставляет питание клеткам.

Напомним, "Комментарии" писали, что эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни. В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!