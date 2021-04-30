Названо пять быстрых способов оценить свое здоровье

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Светлана Шкурупий
Оценить общее состояние организма можно и самостоятельно, если не хотите обращаться к врачам. Эксперты назвали несколько тестов, которые можно выполнить дома и проверить, все ли хорошо у вас со здоровьем.
Как быстро оценить свое здоровья (фото из открытых источников)
Круги под глазами
Эта проблема достаточно распространенная. Темные круги под глазами могут появиться по трем причинам. Первая — недостаток сна и стрессы, вторая — с возрастом кожа становится тоньше и прозрачнее, а значит сосуды, расположенные под ней, становятся заметнее. И третья — сосуды изначально могут быть расположены слишком близко к поверхности кожи. Если темные круги появились внезапно — это может еще быть симптом аллергии. Припухшая кожа может свидетельствовать о том, что в организме нарушен вывод жидкости, поэтому стоит пересмотреть свой рацион.
Тест на гибкость
Сядьте на пол, вытяните ноги и попробуйте достать руками до кончиков пальцев на ногах. Чем легче вам это будет сделать, тем в лучшей форме ваше тело. Если хотите улучшить свою гибкость, тогда займитесь пилатесом или плаванием. И уделяйте каждый день физической активности минимум 30 минут, чтобы повысить тонус мышц.
Проверьте уровень холестерина
Посмотрите на свои глаза. Эксперты говорят, что тонкая белая линия вокруг зрачка может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови. Еще один тревожный знак — небольшие желтоватые пятнышки на веках или вокруг глаза.
Оцените состояние своих ногтей
По ногтям также можно многое узнать о своем организме. Например, расслоение ногтей может указывать на дефицит кальция в организме, а бледность ногтей — на недостаток железа. Краснота и припухлость кожицы вокруг ногтя свидетельствует об инфекции, которая проникла через ранки или трещины.
Десны
Осмотрите внимательно свои десны, если они красные и начинают кровоточить при легком надавливании или чистке зубов — это может указывать на серьезные проблемы. Дело в том, что бактерии из поврежденных десен попадают в кровь и затем разносятся по всему организму. Последние исследования доказали даже взаимосвязь между заболеваниями десен и сердечными приступами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чрезмерная гигиена вредит здоровью.
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