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Названо пять быстрых способов оценить свое здоровье

Эксперты рассказали, что с помощью нескольких тестов можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья

30 апреля 2021, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Оценить общее состояние организма можно и самостоятельно, если не хотите обращаться к врачам. Эксперты назвали несколько тестов, которые можно выполнить дома и проверить, все ли хорошо у вас со здоровьем. 

Названо пять быстрых способов оценить свое здоровье

Как быстро оценить свое здоровья (фото из открытых источников)

Круги под глазами

Эта проблема достаточно распространенная. Темные круги под глазами могут появиться по трем причинам. Первая — недостаток сна и стрессы, вторая — с возрастом кожа становится тоньше и прозрачнее, а значит сосуды, расположенные под ней, становятся заметнее. И третья — сосуды изначально могут быть расположены слишком близко к поверхности кожи. Если темные круги появились внезапно — это может еще быть симптом аллергии. Припухшая кожа может свидетельствовать о том, что в организме нарушен вывод жидкости, поэтому стоит пересмотреть свой рацион. 

Тест на гибкость 

Сядьте на пол, вытяните ноги и попробуйте достать руками до кончиков пальцев на ногах. Чем легче вам это будет сделать, тем в лучшей форме ваше тело. Если хотите улучшить свою гибкость, тогда займитесь пилатесом или плаванием. И уделяйте каждый день физической активности минимум 30 минут, чтобы повысить тонус мышц. 

Проверьте уровень холестерина

Посмотрите на свои глаза. Эксперты говорят, что тонкая белая линия вокруг зрачка может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови.  Еще один тревожный знак — небольшие желтоватые пятнышки на веках или вокруг глаза. 

Оцените состояние своих ногтей

По ногтям также можно многое узнать о своем организме. Например, расслоение ногтей может указывать на дефицит кальция в организме, а бледность ногтей — на недостаток железа. Краснота и припухлость кожицы вокруг ногтя свидетельствует об инфекции, которая проникла через ранки или трещины. 

Десны 

Осмотрите внимательно свои десны, если они красные и начинают кровоточить при легком надавливании или чистке зубов — это может указывать на серьезные проблемы. Дело в том, что бактерии из поврежденных десен попадают в кровь и затем разносятся по всему организму. Последние исследования доказали даже взаимосвязь между заболеваниями десен и сердечными приступами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чрезмерная гигиена вредит здоровью.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/9-bystryx-sposobov-oczenit-svoe-zdorove/?from=main_big
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