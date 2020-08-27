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Названо продукты, которые можно есть перед тренировкой

Правильный перекус сделает результат еще лучше!

сегодня, 10:48
Автор:

Любовь Блажко

Занятия спортом – это всегда хорошая идея. Но важно также помнить и о правильном питании, особенно перед началом тренировки. Какие продукты можно употреблять перед ней, рассказывает диетолог Аджа Гийма. Об этом пишет издание glavred.

Все мы слышали о пользе тренировок натощак, но большая часть экспертов придерживается мнения, что есть перед занятием можно и нужно. Вопрос заключается в том, что же именно. 

Названо продукты, которые можно есть перед тренировкой

Названо продукты, которые можно есть перед тренировкой. Фото: unsplash

Углеводы, которые человек получает из фруктов, овощей и цельнозерновых, будут очень кстати во время сжигания калорий. А все потому, что они повышают уровень сахара в крови, действуя как своеобразное топливо для нашего тела. Что же входит в список разрешенных продуктов?

Бананы. В них содержится вдвое больше углеводов, чем в остальных фруктах. Также это отличный перекус перед тренировкой, поскольку банан быстро переваривается и обеспечивает тело необходимым количеством углеводов.

Цельнозерновые. В этих сложных углеводах скрыто большое количество энергии. Диетолог утверждает, что полученной энергии хватит более, чем на 40 минут продуктивного занятия. Также их можно кушать вместе с фруктами. Но поскольку для их переваривания требуется больше времени, Гийма советует есть цельнозерновые хотя бы за час до тренировки.

Йогурт – хороший источник белка, полезных жидкостей и углеводов. Лучше отдать предпочтение несладкому йогурту, тогда он будет максимально полезным. Его можно есть даже за полчаса до тренировки, чтобы получить необходимый заряд энергии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о продуктах, ускоряющих старение.


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