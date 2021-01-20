Названо лучшее время для сна: его можно определить с помощью этой таблицы

Если с наступлением каждого нового дня вы не можете поднять себя с постели, это говорит о том, что нужно выбрать правильное время для засыпания вечером. Специалисты решили облегчить эту задачу, поэтому разработали специальную схему, которая поможет определиться с "правильным" временем. Они учли биологические ритмы бодрствования и сна человека, пишет "Голос. Юа".

Когда лучше всего засыпать. Фото: newsyou

Разобраться со своим режимом сна вы сможете с помощью таблицы, которая опубликована ниже:





По словам экспертов, существует так называемый алгоритм ночного сна – это чередование медленной и быстрой фазы снов.

Если говорить о полноценном здоровом сне, то он состоит из шести полных циклов. Ученые рассчитали длительность каждого из них, чтобы определить, когда начинается фаза быстрого сна – в этот момент просыпаться легче всего.

На то, чтобы заснуть, человеку понадобится около 15 минут. Следовательно, если необходимо встать в шесть, то ложиться спать нужно либо в 20.45, либо в 22.15, резюмируют специалисты.

Как сообщало издание "Комментарии", что такое кофеиновый сон и зачем он нужен. Чтобы повысить свою продуктивность в ночное время, может помочь обычная чашка кофе и быстрый сон. Соединение таких несложных действий значительно повышают концентрацию внимания и помогают побороть сонливость. Об этом рассказывает доктор Стефани Центофанти, которая работает в Лаборатории сна и хронобиологии UniSA.

Также мы писали, зачем человеку снятся сны и почему они не всегда запоминаются. Иногда сон может показаться нам вещим, а иногда каким-то совсем бредовым. Так для чего нужны сны и почему так часто мы не можем вспомнить их утром?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!