Назван возраст, в котором резко ухудшается здоровье

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Кречмаровская Наталия
С возрастом человеческий организм претерпевает неизбежные изменения, которые могут повлиять на здоровье и качество жизни. Хотя темпы старения индивидуальны, существуют определенные возрастные периоды, когда риск развития хронических заболеваний и ухудшения физического состояния возрастает.
Иллюстративное фото
В этом возрасте многие начинают замечать первые признаки старения. Изменяется гормональный фон, снижается мышечная масса, замедляется обмен веществ. У женщин наступает менопауза, сопровождающаяся гормональными колебаниями и риском развития остеопороза. У мужчин снижается уровень тестостерона, что может привести к снижению либидо и энергии.
В этом возрасте возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, артрита и других хронических заболеваний. Снижается зрение и слух, ухудшается память и когнитивные функции. Изменяется состояние кожи, волос и ногтей.
В этом возрасте начавшиеся ранее изменения ускоряются. Возрастает риск развития деменции, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Снижается иммунитет, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Изменяется структура костей, что увеличивает риск переломов.
В этом возрасте многие сталкиваются с множественными хроническими заболеваниями и ограничениями в физической активности. Снижается качество жизни, растет зависимость от посторонней помощи.
Факторы, влияющие на скорость старения:
Генетика
Образ жизни (питание, физическая активность, курение, алкоголь)
Хронические заболевания
Стресс
Социальные факторы
Как замедлить процесс старения:
Здоровое питание
Регулярная физическая активность
Отказ от курения и злоупотребления алкоголем
Контроль хронических заболеваний
Поддержка социальных связей
Регулярные медицинские осмотры.
Напомним, портал "Комментарии" писал, в каком возрасте резко ухудшается зрение.
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