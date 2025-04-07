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Назван возраст, в котором резко ухудшается здоровье

Четыре возрастных группы, когда ощущаются изменения в организме

сегодня, 21:18
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Кречмаровская Наталия

С возрастом человеческий организм претерпевает неизбежные изменения, которые могут повлиять на здоровье и качество жизни. Хотя темпы старения индивидуальны, существуют определенные возрастные периоды, когда риск развития хронических заболеваний и ухудшения физического состояния возрастает.

Назван возраст, в котором резко ухудшается здоровье

Иллюстративное фото

1. 40-50 лет: начало перемен

В этом возрасте многие начинают замечать первые признаки старения. Изменяется гормональный фон, снижается мышечная масса, замедляется обмен веществ. У женщин наступает менопауза, сопровождающаяся гормональными колебаниями и риском развития остеопороза. У мужчин снижается уровень тестостерона, что может привести к снижению либидо и энергии.

2. 50-60 лет: рост рисков

В этом возрасте возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, артрита и других хронических заболеваний. Снижается зрение и слух, ухудшается память и когнитивные функции. Изменяется состояние кожи, волос и ногтей.

3. 60-70 лет: ускорение перемен

В этом возрасте начавшиеся ранее изменения ускоряются. Возрастает риск развития деменции, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Снижается иммунитет, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Изменяется структура костей, что увеличивает риск переломов.

4. 70 лет: ухудшение качества жизни

В этом возрасте многие сталкиваются с множественными хроническими заболеваниями и ограничениями в физической активности. Снижается качество жизни, растет зависимость от посторонней помощи.

Факторы, влияющие на скорость старения:

  • Генетика

  • Образ жизни (питание, физическая активность, курение, алкоголь)

  • Хронические заболевания

  • Стресс

  • Социальные факторы

Как замедлить процесс старения:

  • Здоровое питание

  • Регулярная физическая активность

  • Отказ от курения и злоупотребления алкоголем

  • Контроль хронических заболеваний

  • Поддержка социальных связей

  • Регулярные медицинские осмотры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, в каком возрасте резко ухудшается зрение.




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