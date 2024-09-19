Назван возраст, в котором люди резко стареют

Старение – это естественный процесс, влияющий на все системы организма. Старение сопровождается физиологическими, гормональными и метаболическими изменениями. В какие периоды организм человека стареет интенсивно, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

После 25 лет: начало возрастных смен. Исследования показывают, что после 25 лет наш организм начинает постепенно снижать производство коллагена, белка, обеспечивающего эластичность и упругость кожи. Это приводит к появлению первых морщин и потере естественного блеска кожи. Уменьшение уровня гормона роста также влияет на регенерацию клеток, что может приводить к постепенному понижению мышечной массы.

После 35-40 лет: гормональные изменения. В этом возрасте многие начинают испытывать более серьезные физические изменения, связанные со снижением уровня гормонов. У женщин этот период может включать в себя начало перименопаузы — этапа, когда уровень эстрогена начинает снижаться, вызывая нерегулярные менструальные циклы, перепады настроения, проблемы со сном и сухость кожи.

Мужчины также ощущают снижение уровня тестостерона, что может привести к уменьшению мышечной массы, повышенной утомляемости и снижению либидо.

После 50 лет: изменения в работе сердца и костей. Этот этап жизни характеризуется значительными изменениями в сердечно-сосудистой и костной системах. В этот период повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инфаркт и инсульт.

После 65 лет: изменение когнитивных функций. Возрастные изменения мозга обычно становятся заметны после 65 лет. Снижение когнитивных функций, таких как память, внимание и быстрота мышления, являются частью природного старения. Некоторые люди могут испытывать легкое когнитивное нарушение, которое со временем может перерасти в более серьезные состояния, такие как деменция.

Последние исследования в США доказывают, что люди резко стареют в два периода – в 44 года, затем в 60 лет.

Несмотря на то, что старение – это неизбежный процесс, есть способы его замедлить. Сбалансированная диета, регулярная физическая активность и здоровый сон могут помочь сберечь молодость и жизненные силы. К примеру, антиоксиданты, такие как витамин C и E, помогают уменьшить вред от свободных радикалов. Регулярная физическая активность поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и костной систем, а также уменьшает риск развития хронических заболеваний.

Портал "Комментарии" сообщал, какие лекарства нужно иметь дома, даже если нет проблем со здоровьем.



