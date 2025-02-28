logo

BTC/USD

81466.13

ETH/USD

2149.09

LTC/USD

120.53

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Назван возраст, когда резко ухудшается потенция
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван возраст, когда резко ухудшается потенция

В каком возрасте ухудшается потенция

сегодня, 14:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблемы с потенцией – чрезвычайно актуальная тема для мужчин. И чем старше мужчина – тем больше проблем может возникать. Важно понимать, в каком возрасте изменения сексуальной функции могут оказаться более выраженными.

Назван возраст, когда резко ухудшается потенция

Иллюстративное фото

Исследования показали, что уровень тестостерона, мужского гормона, играющего ключевую роль в сексуальной функции, начинает снижаться примерно с 30 лет. Однако эти изменения постепенны и отображаются на потенции обычно после 50-60 лет.

Важно отметить, что возраст – это не единственный фактор, влияющий на потенцию. Другие факторы, такие как:

Образ жизни: курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность.

Хронические заболевания: диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение.

Психологические причины: стресс, депрессия, тревожность.

По данным Национального института здоровья (NIH), эректильная дисфункция (ЭД) – это распространенное явление, встречающееся у около 50% мужчин в возрасте 40-70 лет. Однако, важно понимать, что ЭД – это неизбежное следствие старения, и многие мужчины сохраняют здоровую сексуальную функцию до глубокой старости.

Чтобы поддерживать здоровую потенцию, рекомендуется:

  • Вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек.

  • Контролировать хронические заболевания.

  • Обращаться к врачу при возникновении проблем с потенцией.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о продуктах, убивающих потенцию. Усугубить ситуацию может чрезмерное потребление обработанного мяса, такого как колбасы и бекон, спиртных напитков, соли, кофе и энергетических напитков.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости