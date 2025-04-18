Назван возраст, когда разрушаются суставы

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Кречмаровская Наталия
Суставы – это сложные структуры, позволяющие нам двигаться. С возрастом они изнашиваются, что может привести к боли, скованности и ограничению подвижности. Понимание возрастных изменений суставов и факторов риска важно для сохранения их здоровья.
Суставы. Иллюстративное фото
С возрастом хрящ, покрывающий концы костей в суставах, становится более тонким и менее эластичным. Это может привести к трению костей друг о друга, что вызывает боль и воспаление. Согласно данным Национального института артрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи (NIAMS), хрящ начинает разрушаться уже в возрасте 30-40 лет, но симптомы обычно появляются позже.
Кроме возраста существуют другие факторы, которые могут увеличить риск развития заболеваний суставов:
Генетика: Наследственность может играть роль в развитии остеоартрита.
Травмы: Травмы суставов могут повредить хрящ и увеличить риск развития остеоартрита.
Ожирение: Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно на колени и бедра.
Повторяющиеся движения: Работа или деятельность, требующая повторяющихся движений, может увеличить риск развития остеоартрита.
Симптомы заболеваний суставов могут включать:
Боли в суставах, особенно после физической активности.
Скованность суставов, особенно утром или после периода бездействия.
Отечность суставов.
Хруст или треск в суставах.
Ограничение подвижности суставов.
Хотя невозможно полностью предотвратить возрастные изменения суставов, существуют способы уменьшить риск развития заболеваний суставов:
Поддержание здорового веса: Это уменьшает нагрузку на суставы.
Регулярные физические упражнения: Упражнения помогают укрепить мышцы, поддерживающие суставы.
Правильное питание: Здоровое питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами для здоровья суставов.
Избегание травм: Защита суставов во время физической активности может предотвратить травмы.
Отметим, что возрастные изменения суставов неизбежны, но существуют способы уменьшить риск развития заболеваний суставов. Поддержание здорового образа жизни, регулярные физические упражнения и правильное питание могут помочь сберечь здоровье суставов на долгие годы.
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