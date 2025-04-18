Назван возраст, когда разрушаются суставы

Суставы – это сложные структуры, позволяющие нам двигаться. С возрастом они изнашиваются, что может привести к боли, скованности и ограничению подвижности. Понимание возрастных изменений суставов и факторов риска важно для сохранения их здоровья.

Суставы. Иллюстративное фото

С возрастом хрящ, покрывающий концы костей в суставах, становится более тонким и менее эластичным. Это может привести к трению костей друг о друга, что вызывает боль и воспаление. Согласно данным Национального института артрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи (NIAMS), хрящ начинает разрушаться уже в возрасте 30-40 лет, но симптомы обычно появляются позже.

Факторы риска

Кроме возраста существуют другие факторы, которые могут увеличить риск развития заболеваний суставов:

Генетика: Наследственность может играть роль в развитии остеоартрита.

Травмы: Травмы суставов могут повредить хрящ и увеличить риск развития остеоартрита.

Ожирение: Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно на колени и бедра.

Повторяющиеся движения: Работа или деятельность, требующая повторяющихся движений, может увеличить риск развития остеоартрита.

Симптомы заболеваний суставов могут включать:

Боли в суставах, особенно после физической активности.

Скованность суставов, особенно утром или после периода бездействия.

Отечность суставов.

Хруст или треск в суставах.

Ограничение подвижности суставов.

Профилактика

Хотя невозможно полностью предотвратить возрастные изменения суставов, существуют способы уменьшить риск развития заболеваний суставов:

Поддержание здорового веса: Это уменьшает нагрузку на суставы.

Регулярные физические упражнения: Упражнения помогают укрепить мышцы, поддерживающие суставы.

Правильное питание: Здоровое питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами для здоровья суставов.

Избегание травм: Защита суставов во время физической активности может предотвратить травмы.

Отметим, что возрастные изменения суставов неизбежны, но существуют способы уменьшить риск развития заболеваний суставов. Поддержание здорового образа жизни, регулярные физические упражнения и правильное питание могут помочь сберечь здоровье суставов на долгие годы.

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