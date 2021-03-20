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Назван напиток, который снижает артериальное давление

У большинства участников эксперимента зафиксировали снижение артериального давления – в среднем на 3%

сегодня, 13:04
Автор:

Елизавета Черных

Исследование, проведенное японскими учеными, подтверждает, что употребление томатного сока может оказывать гипотензивный эффект при склонности к гипертонии. Результаты были обнародованы в журнале Food Science and Nutrition, передает издание U-News.

Назван напиток, который снижает артериальное давление

Назван напиток, который снижает артериальное давление - фото из открытых источников

Сообщается, что специалисты, которые представляют Токийский медицинский университет сделали вывод, что томатный сок полезен в борьбе с гипертонией, поскольку способствует снижению кровяного давления и уровня холестерина у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В ходе исследования, ученые провели эксперимент, в котором поучаствовало более 480 человек. У добровольцев были симптомы предгипертонии или гипертонии, и все они употребляли томатный сок. Количество употребляемого напитка было не ограничено, однако требовалось пить его без соли. 

В итоге у большинства участников эксперимента зафиксировали снижение артериального давления – в среднем на 3%.

Ученые также отметили, что побороть гипертонию может помочь употребление несоленого томатного сока. Специалисты порекомендовали употреблять напиток в натуральном виде, ведь добавление соли может оказать противоположное действие.

Ранее портал "Комментарии", рассказывал, что многие люди жалуются на гипертонию — повышенное давление, которое может возникнуть по разным причинам. Если проблема беспокоит часто, тогда лучше обратиться к врачу, если же давление поднимается периодически, то нормализовать его поможет кокосовая вода. В ней высокое содержание калия. Также она улучшает обмен веществ, очищает организм от шлаков и токсинов, а еще благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.





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Источник: https://u-news.com.ua/106808-podtverzhdena-polza-tomatnogo-soka-v-borbe-s-gypertoniei.html
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