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Настоящая находка: названы неожиданные свойства персиков, о которых никто не знал

Персики богаты витаминами A, C, E, группы B и бета-каротин, а также содержат важные минералы: кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, железо и йод.

28 июля 2025, 08:15
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Клименко Елена

В разгар лета персики – настоящая находка для здоровья. Этот фрукт не только вкусен, но и очень полезен, поэтому в сезон его следует регулярно включать в рацион. Рассмотрим, какие бывают виды персиков, как их выбирать, чем они полезны и кому следует быть осторожным.

Настоящая находка: названы неожиданные свойства персиков, о которых никто не знал

Фото: из открытых источников

Разновидности персиков

Существует несколько распространенных видов этого фрукта:

·          Классические (пушистые) – имеют мягкую кожуру с ворсинками, легко отделяется косточка.

·          Нектарины – с гладкой кожицей, вкус подобен, также имеют отделяемую косточку.

·          Инжирные — плоские с виду, но не менее сочные и сладкие.

Как правильно выбирать персики

Спелый персик должен быть упругим, но не слишком жестким. Его аромат – насыщенный, фруктовый, без запаха брожения. Мякоть может быть белой или розовой, что зависит от сорта и региона выращивания.

Незрелый фрукт можно оставить при комнатной температуре на несколько дней. Ускорить созревание поможет хранение с бананами или яблоками. Спелые плоды следует хранить в холодильнике или замораживать.

Состав и питательная ценность

Персики низкокалорийные: только 45 ккал на 100 г. Они содержат витамины A, C, E, группы B, бета-каротин и микроэлементы – кальций, йод, фосфор, железо, магний, натрий и кремний.

Польза для организма

Персики:

·          улучшают настроение и концентрацию благодаря природному аромату;

·          стимулируют пищеварение, помогают при изжоге, запорах;

·          способствуют нормальной работе желчного пузыря;

·          улучшают зрение;

·          положительно влияют на работу сердца, мозга и почек;

·          уменьшают отеки, выводят излишнюю жидкость.

Польза для женщин

Фрукт полезен для беременных благодаря фолиевой кислоте, а также уменьшает симптомы токсикоза. Персики положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, а клетчатка – на функции кишечника. Во время лактации следует вводить постепенно и с осторожностью.

Польза для мужчин

Имеющийся в составе цинк поддерживает здоровье предстательной железы и способствует профилактике урологических заболеваний. Также персики помогают избегать задержки жидкости в организме.

Кому следует ограничить потребление

Не рекомендуется употреблять персики людям с диабетом или ожирением из-за высокого содержания сахаров. Кожа может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Осторожность нужна и тем, кто испытывает проблемы с ЖКТ.

Как уже писали "Комментарии" для многих людей утро становится настоящим вызовом: будильник часто воспринимается как источник стресса, а самое сильное желание — остаться под теплым одеялом. Эта ежедневная борьба с пробуждением была долгое время мало ясна.



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Источник: https://tsn.ua/zdorovya/korysni-statti/chomu-potribno-isti-persiki-antidepersant-ta-inshi-korisni-vlastivosti-fruktu-ta-protipokazannya-2118772.html
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