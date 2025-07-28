Настоящая находка: названы неожиданные свойства персиков, о которых никто не знал

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
В разгар лета персики – настоящая находка для здоровья. Этот фрукт не только вкусен, но и очень полезен, поэтому в сезон его следует регулярно включать в рацион. Рассмотрим, какие бывают виды персиков, как их выбирать, чем они полезны и кому следует быть осторожным.
Фото: из открытых источников
Разновидности персиков
Существует несколько распространенных видов этого фрукта:
· Классические (пушистые) – имеют мягкую кожуру с ворсинками, легко отделяется косточка.
· Нектарины – с гладкой кожицей, вкус подобен, также имеют отделяемую косточку.
· Инжирные — плоские с виду, но не менее сочные и сладкие.
Как правильно выбирать персики
Спелый персик должен быть упругим, но не слишком жестким. Его аромат – насыщенный, фруктовый, без запаха брожения. Мякоть может быть белой или розовой, что зависит от сорта и региона выращивания.
Незрелый фрукт можно оставить при комнатной температуре на несколько дней. Ускорить созревание поможет хранение с бананами или яблоками. Спелые плоды следует хранить в холодильнике или замораживать.
Состав и питательная ценность
Персики низкокалорийные: только 45 ккал на 100 г. Они содержат витамины A, C, E, группы B, бета-каротин и микроэлементы – кальций, йод, фосфор, железо, магний, натрий и кремний.
Польза для организма
Персики:
· улучшают настроение и концентрацию благодаря природному аромату;
· стимулируют пищеварение, помогают при изжоге, запорах;
· способствуют нормальной работе желчного пузыря;
· улучшают зрение;
· положительно влияют на работу сердца, мозга и почек;
· уменьшают отеки, выводят излишнюю жидкость.
Польза для женщин
Фрукт полезен для беременных благодаря фолиевой кислоте, а также уменьшает симптомы токсикоза. Персики положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, а клетчатка – на функции кишечника. Во время лактации следует вводить постепенно и с осторожностью.
Польза для мужчин
Имеющийся в составе цинк поддерживает здоровье предстательной железы и способствует профилактике урологических заболеваний. Также персики помогают избегать задержки жидкости в организме.
Кому следует ограничить потребление
Не рекомендуется употреблять персики людям с диабетом или ожирением из-за высокого содержания сахаров. Кожа может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Осторожность нужна и тем, кто испытывает проблемы с ЖКТ.
Как уже писали "Комментарии" для многих людей утро становится настоящим вызовом: будильник часто воспринимается как источник стресса, а самое сильное желание — остаться под теплым одеялом. Эта ежедневная борьба с пробуждением была долгое время мало ясна.