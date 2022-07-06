Надо готовиться: Ляшко заявил, что в Украину идет новая волна COVID-19

Министр охраны Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам с просьбой, чтобы те сделали прививку, которой не хватает, то есть, вторую или бустерную дозу. Об этом чиновник заявил, 6 июля, во время брифинга.

Виктор Ляшко (фото из открытых источников)

По его словам, украинцы должны завершить курс вакцинации, ведь в Украине растет количество больных коронавирусом.

"Мы видим прирост на 12%. Последние два месяца мы фиксируем рост количества случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, за неделю до этого было 943 случая", – рассказал министр.

Также Ляшко отметил, что схожую статистику, как в Украине, регистрируют также в странах ЕС. Еще он заверил общество, что в Украине достаточно средств для борьбы с болезнью, в частности препаратов для лечения, вакцин и тест-систем для диагностики COVID-19.

"Препараты распределены по складам на территории Украины для того, чтобы в случае необходимости доставлять их в медучреждения", – заявил Ляшко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минздраве рассказали о приеме антибиотиков во время коронавируса. Антибиотики не влияют на вирусы, а происхождение коронавируса – самое вирусное. Препараты способны влиять на бактерии, поэтому лечить ковод антибактериальными средствами нецелесообразно и даже вредно. Кроме того, в Минздраве отмечают, что принимать антибиотики для профилактики коронавирусной инфекции тоже не стоит. Такая "опция" совсем должна отсутствовать, потому что эти препараты не действуют на COVID-19. Антибактериальные препараты необходимо принимать только при наличии показаний, а не с целью так называемой "профилактики".

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