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Начал задыхаться: известный хореограф Григорий Чапкис попал в больницу

Танцора госпитализировали с двусторонним воспалением легких

19 декабря 2020, 23:16
Автор:

Елизавета Черных

Знаменитого 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали с двусторонней пневмонией. Он находится на лечении уже четвертый день, а самочувствие ухудшилось ночью. 

Начал задыхаться: известный хореограф Григорий Чапкис попал в больницу

ФОТО: Из открытых источников

Танцор рассказал о внезапном ухудшении состояния здоровья. По словам Чапкиса, он начал задыхаться и сразу же подумал, что это признак коронавирусного заболевания. Однако по приезду в больницу хореографу сделали тест на COVID-19, который показал отрицательный результат:

"Мне стало плохо... я начал задыхаться... Думал, что это [корона]вирус...Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса", — рассказал Григорий Чапкис. 

Хореограф также сообщил, что проходит лечении в 12-й городской столичной больнице, в одиночной палате ортопедического отделения. 

Напомним, что в сентябре популярный украинский хореограф, несмотря на свой почтенный возраст, женился в четвертый раз. Хоть имя своей супруги хореограф называть не хочет, но известно, что ей 38 лет. Она является ровесницей его внучки Анны Сафрончик, которой сейчас 39 лет. С будущей женой хореограф познакомился в магазине ювелирных украшений, когда захотел купить подарок. Женщина оказалась директором этого магазина. 

Сын Чапкиса Грег отметил, что вся семья рада тому, что у отца есть человек, который его любит, ухаживает за ним и ждет дома. Он признался, что у них не возникало ссор по поводу личной жизни отца, несмотря на распространяющиеся сплетни. 

Ранее издание "Комментарии" называло три продукта, которые лечат болезни легких или снимают воспалительные процессы. 





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Источник: https://gordonua.com/news/culture/nachal-zadyhatsya-chapkisa-gospitalizirovali-s-dvuhstoronney-pnevmoniey-1532279.html?fbclid=iwar21ypraphdbyqvabvk3-ks4fqsn7a9qg5ax-d-4wzgcqx0ojpga2svuk6q
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