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На Украину надвигается двухдневная магнитная буря: названа дата

Даже минимальная солнечная активность может сказаться на здоровье человека

сегодня, 12:36
Автор:

Елизавета Черных

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается небольшое повышение активности Солнца, а во вторник, 28 сентября, метеозависимым украинцам следует подготовиться к двухдневной магнитной буре мощностью в пять баллов. Об этом пишет УНИАН. 

На Украину надвигается двухдневная магнитная буря: названа дата

Магнитные бури - фото из открытых источников

Магнитными бурями называют процессы возмущения магнитного поля планеты, которые вызывают солнечные вспышки. Они способны оказывать негативное влияние не только на работу систем связи, а еще и состояние человека. Даже минимальная активность может сказаться на здоровье человека. 

В такие дни метеозависимым, беременным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями, стоит с большей внимательностью отнестись к самочувствию. Магнитные бури способны вызывать головные боли и головокружения, тошноту, скачки артериального давления, бессонницу и порой боль в области сердца. 

Для того, чтобы магнитные бури оказали наименьшее влияние на организм, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций. В частности, отказаться от употребления кофе и спиртного, соблюдать время сна (не менее восьми часов), следить за питанием (исключить жареную и жирную пищу), а также проводить больше времени на улице. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что ученые предупредили об опасности парацетамола. Согласно результатам исследования, опубликованного на портале Nature Reviews Endocrinology, прием парацетамола в период беременности может нести угрозу для нормального развития ребенка в утробе. Ученые отметили, что механизм действия парацетамола еще не изучен полностью, поэтому исследователи призвали женщин во время беременности проводить консультации с медиками, прежде чем принимать любые лекарства.



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Источник: https://www.unian.net/science/geomagnitnye-buri-v-sentyabre-kogda-budet-blizhayshaya-magnitnaya-burya-novosti-11556475.html
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