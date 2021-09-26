На Украину надвигается двухдневная магнитная буря: названа дата

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается небольшое повышение активности Солнца, а во вторник, 28 сентября, метеозависимым украинцам следует подготовиться к двухдневной магнитной буре мощностью в пять баллов. Об этом пишет УНИАН.

Магнитные бури - фото из открытых источников

Магнитными бурями называют процессы возмущения магнитного поля планеты, которые вызывают солнечные вспышки. Они способны оказывать негативное влияние не только на работу систем связи, а еще и состояние человека. Даже минимальная активность может сказаться на здоровье человека.

В такие дни метеозависимым, беременным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями, стоит с большей внимательностью отнестись к самочувствию. Магнитные бури способны вызывать головные боли и головокружения, тошноту, скачки артериального давления, бессонницу и порой боль в области сердца.

Для того, чтобы магнитные бури оказали наименьшее влияние на организм, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций. В частности, отказаться от употребления кофе и спиртного, соблюдать время сна (не менее восьми часов), следить за питанием (исключить жареную и жирную пищу), а также проводить больше времени на улице.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что ученые предупредили об опасности парацетамола. Согласно результатам исследования, опубликованного на портале Nature Reviews Endocrinology, прием парацетамола в период беременности может нести угрозу для нормального развития ребенка в утробе. Ученые отметили, что механизм действия парацетамола еще не изучен полностью, поэтому исследователи призвали женщин во время беременности проводить консультации с медиками, прежде чем принимать любые лекарства.





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