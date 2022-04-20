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На сколько лет может продлить жизнь отказ от курения

Голландские кардиологи выяснили, на сколько лет отказ от курения способен увеличить продолжительность жизни

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пожалуй, все знают о том, что курение негативно отражается на состоянии всего организма. Но эта привычка вызывает настолько сильную зависимость, что многие люди не в силах от нее отказаться. Но приложить усилия стоит, поскольку отказ от курения может увеличить продолжительность жизни.

На сколько лет может продлить жизнь отказ от курения

Отказ от курения (фото из открытых источников)

Голландские кардиологи в ходе исследования проанализировали данные около 1000 курильщиков, которые имели проблемы с сердцем в возрасте старше 45 лет. Все они курили по крайней мере 6 месяцев после перенесенного инфаркта или хирургического вмешательства. Они составили отчет, в котором подсчитали, на сколько лет отказ от курения способен увеличить продолжительность жизни.

Доктор Тинка Ван Триер отметила, что отказ от вредной привычки оказывается такой же эффект, как прием 3 препаратов для предотвращения приступов и инсультов у тех сердечников, которые уже перенесли операцию.

Результаты показали, что отказ от курения может в среднем продлить жизнь человеку на 5 лет. Даже если курящий человек перенес инфаркт, отказ от сигарет позволит ему прожить дольше тех, кто продолжает этим заниматься.

Стоит знать, что в составе табачного дыма содержится более 7 тысяч химических веществ, которые негативно отражаются на состоянии кровеносных сосудов. В частности, никотин, вызывающий привыкание, может увеличивать сердечные сокращения и повышать артериальное давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пассивное курение — серьезная угроза для здоровья, потому что оно, как и обычное становится причиной развития многих заболеваний. Ученые, основываясь на результатах своего исследования, рассказали, чем грозит вдыхание воздуха с содержащимися в нем продуктами курения других людей.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-10696151/Quitting-smoking-extra-five-years-healthy-life.html
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