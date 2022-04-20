На сколько лет может продлить жизнь отказ от курения

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Светлана Шкурупий
Пожалуй,
все знают о том, что курение негативно отражается на состоянии всего организма. Но эта привычка вызывает настолько сильную зависимость, что многие люди не в
силах от нее отказаться. Но приложить усилия стоит, поскольку отказ от курения
может увеличить продолжительность жизни.
Отказ от курения (фото из открытых источников)
Голландские
кардиологи в ходе исследования проанализировали данные около 1000 курильщиков,
которые имели проблемы с сердцем в возрасте старше 45 лет. Все они курили по
крайней мере 6 месяцев после перенесенного инфаркта или хирургического
вмешательства. Они составили отчет, в котором подсчитали, на сколько лет отказ
от курения способен увеличить продолжительность жизни.
Доктор
Тинка Ван Триер отметила, что отказ от вредной привычки оказывается такой же
эффект, как прием 3 препаратов для предотвращения приступов и инсультов у тех
сердечников, которые уже перенесли операцию.
Результаты
показали, что отказ от курения может в среднем продлить жизнь человеку на 5
лет. Даже если курящий человек перенес инфаркт, отказ от сигарет позволит ему
прожить дольше тех, кто продолжает этим заниматься.
Стоит
знать, что в составе табачного дыма содержится более 7 тысяч химических
веществ, которые негативно отражаются на состоянии кровеносных сосудов. В
частности, никотин, вызывающий привыкание, может увеличивать сердечные
сокращения и повышать артериальное давление.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пассивное курение — серьезная угроза для здоровья, потому что оно, как и обычное становится причиной развития
многих заболеваний. Ученые, основываясь на результатах своего исследования,
рассказали, чем грозит вдыхание воздуха с содержащимися в нем продуктами
курения других людей.
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