На проблемы с каким органом указывают красные родинки

На теле каждого человека есть родинки — у кого-то больше, у кого-то меньше. Они могут различаться по цвету, форме и периоду появления. Медики рассказали, сбой в работе какого органа может стать причиной появления красных новообразований.

Красные родинки / фото: SHUTTERSTOCK

Специалисты отмечают, что такие родинки называются ангиомы и чаще всего они поражают кожу лица, шеи, плеч или полости рта. Это доброкачественные опухоли, которые могут развиться вследствие изменения гормонального фона, нарушений липидного обмена, сбоев в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, но могут иметь и врожденный характер.

По словам врачей, причиной их появления может быть сбой в работе нашего "внутреннего фильтра" — печени (цирроз, жировой гепатоз), а также в застое желчи. Учитывая то, что печень — орган "молчаливый" и на ранних стадиях заболевания себя не проявляют, то важно следить за всеми "тревожными" факторами и периодически сдавать анализы. Особенно, если ваша "родинка" начала изменять цвет или увеличиваться в размерах.

Эксперты говорят, что в преклонном возрасте ангиома кожи развивается вследствие расширения и разрастания кровеносных сосудов. Наиболее подвержены заболеванию люди со светлой кожей и волосами.

Напомним, исследователи из Британии сообщили, что появление около 70% родинок на животе, ногах и спине — не случайно. Генетические факторы, а также интенсивное солнечное воздействие — вот основные факторы, которые способствуют их росту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что родимые пятна и родинки — удивительно распространенное явление, но с каждым годом исследователи находят все новые и новые способы их лечения.

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