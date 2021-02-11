Эксперт рассказал о новых современных методах лечения родинок

По оценкам экспертов, у 4 — 10 % детей развивается гемангиома в первые недели после рождения. Преобладает у девочек в соотношении 7:1, а также у близнецов и недоношенных детей.

Родинка на лице. Фото: hochu.ua

Гемангиома вызвана аномальным скоплением кровеносных сосудов под кожей, обычно находится на голове и шее. Большинство гемангиом представляют собой относительно небольшие пятна розового или красного цвета на коже.

"Существует огромный диапазон — от маленьких и крошечных, которые являются полностью безвредными, до огромных, занимающих половину лица ребенка", — говорит Илона Фриден, доктор медицинских наук и профессор клинической дерматологии и педиатрии в Университете Калифорнии.

Так как большинство гемангиом в конечном итоге исчезают, педиатры традиционно рекомендуют просто ждать, пока они уйдут. На самом деле, такой консервативный подход отчасти является реакцией на прошлое агрессивное лечение: в 1930-40-х годах детей с гемангиомой лечили с помощью радиации. Только позже врачи поняли, что такой метод может вызвать рак.

Милтон Уонер, доктор медицинских наук в больнице Нью-Йорка, является откровенным сторонником более раннего вмешательства, так как он считает, что наличие шрама является гораздо менее травматичным для ребенка, чем ходить с большой гемангиомой: "Дети развивают чувство собственного достоинства в возрасте около 3 лет, поэтому мы стремимся помочь им выглядеть нормально в этом возрасте".

Лечение гемангиомы

По статистике одна из 10 гемангиом является достаточно серьезной, поэтому родители должны обратиться к специалисту как можно скорее. Такой случай включает в себя гемангиомы, расположенные около носа, глаз, губ или в генитальной области; гемангиомы, которые охватывают обширную территорию кожи; те, которые кровоточат.

Стероидные препараты является одним из основных методов лечения, которые существенно уменьшают размер гемангиомы. Родителей часто беспокоит вопрос о побочных эффектах, таких как подавление иммунной системы или замедление роста, но врачи утверждают, что преимущества препаратов их перевешивают.

Если стероиды не помогают, врачи могут прибегнуть к использованию лекарства от рака или к лазерному лечению. Лазеры также часто применяются, чтобы "зачистить" оставшиеся кровеносные сосуды или убрать красный цвет на плоской гемангиоме, которая находятся на лице. Врачи могут рекомендовать операцию в случае больших гемангиом, устранение которых не оставляет заметные шрамы, особенно когда родимое пятно мешает нормальному дыханию или зрению ребенка.

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