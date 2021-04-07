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На какие болезни может указывать учащенный пульс

Врач Александр Мясников рассказал, на какие заболевания указывает учащенный пульс и что с этим делать

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Пульс человека —  важный диагностический показатель здоровья. Ускоренное сердцебиение (тахикардия) может свидетельствовать о разных заболеваниях, которые нельзя оставлять без внимания. 

На какие болезни может указывать учащенный пульс

О каких заболеваниях свидетельствует учащенный пульс (фото из открытых источников)

Считается, что в состоянии покоя нормальный пульс среднестатистического здорового человека составляет от 65 до 85 ударов в минуту (эта цифра зависит от возраста и состояния здоровья), а вот 90 ударов смело можно считать учащенным сердцебиением.

Врач Александр Мясников рассказал, что высокий пульс может сигнализировать о развитии болезней. В первую очередь, нужно проверить состояние щитовидной железы. Для этого необходимо сдать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон). Если с этим органом все хорошо, тогда причина может быть в анемии (пониженный уровень эритроцитов в крови). По словам врача, в такой ситуации организм пытается восполнить дефицит кислорода за счет ускоренного пульса. 

Еще одной причиной, которая, по мнению специалиста, может вызывать учащенное сердцебиение, является постоянный стресс, нервные срывы, повышенная тревожность. В таких случаях нужно разобраться, почему возникают такие состояния, и пропить курс успокоительных таблеток.

Напомним, специалисты из Швеции провели масштабное исследование и определили, какой пульс в состоянии покоя считается самым опасным для жизни человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что для минимизирования риска развития сердечно-сосудистых заболеваний важно не только включить в рацион полезные для этой системы продукты, но и отказаться от особенно вредной пищи, которая ее нагружает. Что входит в этот список, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://ria.ru/20210406/puls-1727048781.html
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