Пять продуктов, которые не идут на пользу здоровью сердца

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Светлана Шкурупий
Какие продукты вредят здоровью сердца / Фото: uknews.pl
Красное мясо
Исследователи
доказали, что регулярное употребление красного мяса приводит к проблемам с
сердцем, в частности повышает риск инфаркта и инсульта. Изредка позволить себе
сочный стейк, конечно, можно, но делать это ежедневной привычкой не стоит.
Соусы
Эксперты
говорят, что различные соусы и заправки в салаты, которые можно найти в
супермаркете на любой вкус, стоит полностью исключить из рациона. В их составе
много сахара, консервантов, красителей и трансжиров, а это не только лишние килограммы,
но и дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Растительное молоко
с вкусовыми добавками
Банановое
или шоколадное соевое молоко пользуется у покупателей огромным спросом,
однако специалисты решительно настроены против него. Добавки, как правило,
содержат приличное количество сахара, консервантов и красителей, которые
значительно увеличивают калорийность напитка и представляют собой
повышенный риск для сердечно-сосудистой системы.
Фруктовые смузи
Несмотря
на то, что смузи давно вписались в ряды пп-продуктов, диетологи
рекомендуют относиться к ним с крайней осторожностью. Фруктовые смузи
— настоящая сахарная бомба, поэтому воспринимать их стоит скорее, как десерт,
чем как блюдо для ежедневного рациона.
Консервированные
овощи
Стоит
оговориться, не все консервированные продукты вредны
для организма, просто к их выбору стоит подходить очень внимательно.
Не стоит покупать продукты, консервированные в масле или
с добавлением большого количества соли. Всегда читайте состав, чтобы избежать
ненужной нагрузки на сердце и сосуды.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек.
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