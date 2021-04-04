Пять продуктов, которые не идут на пользу здоровью сердца

Чтобы минимизировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, важно не только включить в рацион полезные для этой системы продукты, но и отказаться от особенно вредной пищи, которая ее нагружает. Что входит в этот список?



Какие продукты вредят здоровью сердца / Фото: uknews.pl

Красное мясо

Исследователи доказали, что регулярное употребление красного мяса приводит к проблемам с сердцем, в частности повышает риск инфаркта и инсульта. Изредка позволить себе сочный стейк, конечно, можно, но делать это ежедневной привычкой не стоит.

Соусы

Эксперты говорят, что различные соусы и заправки в салаты, которые можно найти в супермаркете на любой вкус, стоит полностью исключить из рациона. В их составе много сахара, консервантов, красителей и трансжиров, а это не только лишние килограммы, но и дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Растительное молоко с вкусовыми добавками

Банановое или шоколадное соевое молоко пользуется у покупателей огромным спросом, однако специалисты решительно настроены против него. Добавки, как правило, содержат приличное количество сахара, консервантов и красителей, которые значительно увеличивают калорийность напитка и представляют собой повышенный риск для сердечно-сосудистой системы.

Фруктовые смузи

Несмотря на то, что смузи давно вписались в ряды пп-продуктов, диетологи рекомендуют относиться к ним с крайней осторожностью. Фруктовые смузи — настоящая сахарная бомба, поэтому воспринимать их стоит скорее, как десерт, чем как блюдо для ежедневного рациона.

Консервированные овощи

Стоит оговориться, не все консервированные продукты вредны для организма, просто к их выбору стоит подходить очень внимательно. Не стоит покупать продукты, консервированные в масле или с добавлением большого количества соли. Всегда читайте состав, чтобы избежать ненужной нагрузки на сердце и сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек.