Можно ли вылечить ОРВИ за один день: что говорит врач

В холодное время годы подхватить простуду или грипп не составит труда, главное — вовремя начать лечение и не запускать симптомы. Терапевт Наталия Андреева рассказала, возможно ли за один день побороть ОРВИ.

Лечение ОРВИ / фото: Pexels

Специалист отметила, что вылечится от острой респираторной вирусной инфекции за один день невозможно, потому что пик заболевания наступает на третьи сутки. В этот период пациенту необходимо оставаться дома и не нагружать себя, как физически, так и эмоционально. Многие люди при первых симптомах простуды продолжают ходить на работу, совершая большую ошибку, ведь заболевание продолжает прогрессировать и ухудшать состояние.

Наталия Андреева советует при ОРВИ принимать витамина С, потому что он укрепляет иммунную систему, а также стенки сосудов. Но другие витамины при этом пить не стоит. По словам врача, витамин В, например, способен "подкармливать" вирус.

Так что самым правильным решением при первых симптомах заболевания является постельный режим и правильное питание. Необходимо также позвонить лечащему врачу и при необходимости пройти обследование.

Напомним, что в Центре общественного здоровья Украины рассказали, как на ранних этапах можно распознать коронавирусную инфекцию, грипп и ОРВИ. Представители указали, чем характерно каждое заболевание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Виктория Савицкая рассказала, что с наступлением холодов, риск заболеть гриппом и простудой существенно возрастает. Чтобы укрепить иммунную систему и избежать заболевания необходимо придерживаться нескольких важных советов. Каких именно читайте в нашем материале.

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