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Какие полезные привычки защитят вас от гриппа

Следует помнить, что сезон гриппа уже начался

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

С наступлением холодов, риск заболеть гриппом и простудой существенно возрастает, поэтому следует укрепить иммунитет и придерживаться определенных советов, которые защитят ваш организм от инфекции. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, передает 24tv.

Какие полезные привычки защитят вас от гриппа

Специалист отметила, что укрепить защитные силы иммунной системы поможет правильное питание, поэтому в ежедневном рационе должно быть больше овощей и фруктов. Врач советует утром употреблять витаминные смузы, а также теплый чай, лучше травяной или зеленый. Еще каждый день употребляйте яблока, богатые пектином.

Помимо этого, для поддержания иммунитета важно хорошо высыпаться, так что нормализуйте свой график сна. Также не забывайте о физической активности, в частности прогулках на свежем воздухе. 

Еще врач советует периодически принимать контрастный душ (чередуйте холодную и горячую воду). Такая процедура усиливает кровообращение, придает заряд бодрости и улучшает работу иммунной и нервной систем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вакцины от гриппа уже можно купить в украинских аптеках.


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