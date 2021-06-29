Может ли смартфон в кармане брюк вызвать импотенцию

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Светлана Шкурупий
Всем
известно, что мобильные телефоны излучают электромагнитное излучение. Но может
ли оно стать причиной эректильной дисфункции, если постоянно носить гаджет в
кармане брюк?
излучение телефона (фото из открытых источников)
Эксперты
отмечают, что смартфоны не обладают высокой мощностью излучения, показатель SAR
(Specific Absorbtion Rate) большинства мобильных устройств находится на уровне 0,5-1
Вт/кг, а норма составляет 2 Вт/кг.
Но
исследования, которые проводились на эту тему, неоднозначные. Исследователи из
Венгрии пригласили для участия в эксперименте 300 мужчин, которые в течение
одного года носили в карманах своих брюк мобильный телефон. Результаты
эксперимента показали, что за это время количество их спермы уменьшилось на
треть. Но на такой показатель также мог повлиять нездоровый образ жизни, стресс
и вредные привычки.
Канадские
ученые также провели эксперимент, изучая облучение электромагнитными волнами,
только на лабораторных грызунах. Исследование показало, что мыши со временем
потеряли влечение друг к другу.
Точного
ответа на то, может ли смартфон вызвать эректильную дисфункцию у мужчин нет, то
можно обезопасить себя от развития этого заболевания, проходя каждый год
обследование в больнице.
Напомним,
что современную жизнь сложно
представить без мобильного телефона. С его помощью мы общаемся с друзьями и
близкими, узнаем новую информацию, оплачивает счета, слушаем музыку и много
другого. Этот гаджет существенно облегчает нам жизнь. Но не стоит забывать о
вредном воздействии смартфона на организм. Чем он опасен?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эколог Антон Ястребцев назвал самый сильныйисточник электромагнитного излучения в квартире.
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