Может ли смартфон в кармане брюк вызвать импотенцию

Всем известно, что мобильные телефоны излучают электромагнитное излучение. Но может ли оно стать причиной эректильной дисфункции, если постоянно носить гаджет в кармане брюк?

излучение телефона (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что смартфоны не обладают высокой мощностью излучения, показатель SAR (Specific Absorbtion Rate) большинства мобильных устройств находится на уровне 0,5-1 Вт/кг, а норма составляет 2 Вт/кг.

Но исследования, которые проводились на эту тему, неоднозначные. Исследователи из Венгрии пригласили для участия в эксперименте 300 мужчин, которые в течение одного года носили в карманах своих брюк мобильный телефон. Результаты эксперимента показали, что за это время количество их спермы уменьшилось на треть. Но на такой показатель также мог повлиять нездоровый образ жизни, стресс и вредные привычки.

Канадские ученые также провели эксперимент, изучая облучение электромагнитными волнами, только на лабораторных грызунах. Исследование показало, что мыши со временем потеряли влечение друг к другу.

Точного ответа на то, может ли смартфон вызвать эректильную дисфункцию у мужчин нет, то можно обезопасить себя от развития этого заболевания, проходя каждый год обследование в больнице.

Напомним, что современную жизнь сложно представить без мобильного телефона. С его помощью мы общаемся с друзьями и близкими, узнаем новую информацию, оплачивает счета, слушаем музыку и много другого. Этот гаджет существенно облегчает нам жизнь. Но не стоит забывать о вредном воздействии смартфона на организм. Чем он опасен?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эколог Антон Ястребцев назвал самый сильныйисточник электромагнитного излучения в квартире.