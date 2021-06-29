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Может ли смартфон в кармане брюк вызвать импотенцию

Эксперты рассказали, может ли излучение смартфона стать причиной развития импотенции у мужчин

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Всем известно, что мобильные телефоны излучают электромагнитное излучение. Но может ли оно стать причиной эректильной дисфункции, если постоянно носить гаджет в кармане брюк?

Может ли смартфон в кармане брюк вызвать импотенцию

излучение телефона (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что смартфоны не обладают высокой мощностью излучения, показатель SAR (Specific Absorbtion Rate) большинства мобильных устройств находится на уровне 0,5-1 Вт/кг, а норма составляет 2 Вт/кг.

Но исследования, которые проводились на эту тему, неоднозначные. Исследователи из Венгрии пригласили для участия в эксперименте 300 мужчин, которые в течение одного года носили в карманах своих брюк мобильный телефон. Результаты эксперимента показали, что за это время количество их спермы уменьшилось на треть. Но на такой показатель также мог повлиять нездоровый образ жизни, стресс и вредные привычки.

Канадские ученые также провели эксперимент, изучая облучение электромагнитными волнами, только на лабораторных грызунах. Исследование показало, что мыши со временем потеряли влечение друг к другу.

Точного ответа на то, может ли смартфон вызвать эректильную дисфункцию у мужчин нет, то можно обезопасить себя от развития этого заболевания, проходя каждый год обследование в больнице.

Напомним, что современную жизнь сложно представить без мобильного телефона. С его помощью мы общаемся с друзьями и близкими, узнаем новую информацию, оплачивает счета, слушаем музыку и много другого. Этот гаджет существенно облегчает нам жизнь. Но не стоит забывать о вредном воздействии смартфона на организм. Чем он опасен?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эколог Антон Ястребцев назвал самый сильныйисточник электромагнитного излучения в квартире.


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Источник: https://www.popmech.ru/gadgets/675483-mozhno-li-zarabotat-impotenciyu-nosya-smartfon-v-karmane-bryuk/?from=main_big
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