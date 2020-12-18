Назван самый сильный источник излучения в квартире

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Любовь Блажко
Согласно словам эколога Антона Ястребцева, самым сильным источником электромагнитного излучения в квартире является внешний кабель, который проходит к распределительному электрощитку.
Самый сильный источник излучения в квартире. Фото: 7mednews
Эксперт объясняет, что кровать должна стоять как можно дальше от источника электромагнитного излучения. Потому как даже розетки могут представлять опасность для здоровья человека, если они не заземлены. Как пример он назвал торшер, который не горит, но при этом остается включенным в розетку. В такой ситуации он является источником электромагнитного излучения. Другой пример – зарядки от смартфонов, которые большинство людей любят все время оставлять в розетке.
Когда дело дойдет до замены электропроводки, то по возможности необходимо попросить специалиста, чтобы он сделал заземление.
Антон Ястребцев рассказывает, что электромагнитное излучение постепенно влияет на человеческий организм. И со временем можно заметить, как меняется эмоциональное состояние, появляется раздражительность и повышенная нервозность.
А согласно заявлениям ВОЗ, электромагнитное поле может повысить риск развития онкологических заболеваний ЦНС, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Хотя этому пока нет подтверждения с точки зрения науки.
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сегодня, 17:41
Бред сивой кобылы, заземление выполняет функцию защиты от поражения эл.током.А электромагнитное излучение,ничтожно мало в проводке.