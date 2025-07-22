Миллионы людей повторяют эту ошибку каждое утро: привычка, которая наносит непоправимый вред зубам

В своем видео на TikTok известный стоматолог Патти Кабо рассказала, что большинство людей совершают одну и ту же ошибку во время утренней чистки зубов. Оказывается, небольшое изменение в утренней гигиене рта может оказать существенное влияние на здоровье вашей улыбки.

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По словам врача, проблема начинается еще ночью: во время сна уровень pH во рту снижается и становится более кислым. Именно это создает идеальные условия для размножения бактерий, что вызывает утренний неприятный запах изо рта. Поэтому важно знать, как правильно реагировать по утрам.

Патти Кабо обратилась к своим подписчикам с вопросом: "Чистаете ли вы зубы до завтрака или после?" Она уверена, что большинство совершает одну и ту же ошибку. Ранее сама стоматолог чистила зубы после еды, однако это приводило к тому, что она глотала накопившиеся за ночь бактерии, а потом – еще и бактерии с завтрака.

При этом чистить зубы сразу после пробуждения тоже не рекомендуется. Из-за повышенной кислотности во рту утренняя мгновенная чистка может повредить зубную эмаль и сделать ее более уязвимой.

Итак, какие шаги следует делать, чтобы сохранить здоровье зубов?

Прежде всего, сразу после пробуждения выпейте стакан воды. Она поможет нейтрализовать кислотность во рту и снизить количество бактерий. Затем подождите примерно 10 минут и только после этого почистите зубы, чтобы эффективно удалить накопившиеся ночью микробов.

После этого можно завтракать. И в завершение утренней гигиенической рутины – почистите зубы еще раз. Этот порядок действий поможет уменьшить кислотную нагрузку на эмаль и поддержать полость рта в здоровом состоянии.

Внедрение этой простой смены в утреннюю рутину может существенно улучшить здоровье вашей улыбки и предотвратить многие проблемы с зубами.

"Комментарии" уже писали , что многие начинают утро с чашки ароматного чая: для кого-то это замена кофе, для других — традиция вместо завтрака. Однако не все знают, что употребление чая в пустой желудок может негативно влиять на организм. Рассмотрим, следует ли пить чай натощак и какие последствия это может иметь для здоровья.