Медики рассказали, почему не стоит пропускать вечерний уход за зубами

Если вы иногда пропустите чистку зубов перед сном, то вряд ли это приведет к серьезным последствиям. Однако, если это станет регулярной практикой, вы можете столкнуться с разными неприятностями. Почему так важно чистить зубы дважды в день и как это делать правильно?

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Вот 5 главных последствий, к которым может привести отсутствие чистки зубов перед сном:

Риск развития кариеса

Мало кто знает, что кариес может возникнуть не только из-за употребления сладкого. Однако любые остатки пищи на зубах, которые смешиваются с бактериями и слюной, образуют налет. Это создает питательную среду для развития микроорганизмов, которые, выделяя ферменты, растворяют кальций и разрушают эмаль. Налет под десной может привести к пародонтиту, что в конечном итоге чревато потерей зубов. Регулярная чистка зубов перед сном – это предотвращение не только кариеса, но и многих осложнений, связанных с ним.

Неприятный запах изо рта утром

Часто неприятный запах изо рта после пробуждения является результатом того, что вы не почистили зубы на ночь. Бактерии, которые накапливаются в полости рта, выделяют продукты распада и вызывают запах. Также влияние может оказать сухость во рту, которая возникает ночью из-за уменьшения количества слюны. Чистка зубов на ночь не только устраняет остатки пищи, но и стимулирует выработку слюны, что помогает снизить запах.

Повышение риска заболеваний горла и сердца

Исследования подтверждают, что плохое здоровье полости рта может быть связано с заболеваниями дыхательной системы, сердца и даже желудочно-кишечного тракта. К примеру, недолеченные зубы могут увеличить нагрузку на сердце. Поэтому важно регулярно поддерживать гигиену рта дома и обращаться к стоматологу хотя бы раз в полгода для профессионального ухода.

Ухудшение самооценки

Недостаточное внимание к гигиене полости рта скажется не только на здоровье зубов, но и на их виде. Желтые зубы, пятна и неприятный запах заставляют людей меньше улыбаться и избегать общения. Это, в свою очередь, может серьезно повлиять на вашу самооценку.

Снижение иммунитета

Нерегулярная чистка зубов способствует размножению вредных бактерий, что может ослабить иммунитет. Из-за воспаления десен эти бактерии могут попасть в кровь, вызывая воспалительные процессы в организме.

Обеспечение надлежащего ухода за зубами – важный шаг для поддержания общего здоровья и предотвращения серьезных проблем.

Портал "Комментарии" писал, что здоровье зубов зависит от многих факторов, включая генетику, гигиену полости рта и диету. Одним из ключевых аспектов есть наличие необходимых витаминов и микроэлементов в рационе. Недостаточность определенных питательных веществ может привести к быстрой порче зубов.