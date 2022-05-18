Медики рассказали, какая группа крови считается самой "уязвимой"

Группа крови – генетически наследуемый показатель, который способен оказывать влияние на состояние здоровья человека. Исследователи из Гарварда выяснили, какая группа крови считается самой "уязвимой" и что это значит для ее обладателей.

Названа самая уязвимая группа крови / Фото: depositphotos.com

Ученые отметили, что самым "слабым звеном" является самая молодая группа крови — четвертая. И прежде всего, это касается обладателей отрицательного резус-фактора. Специалисты говорят, что для их здоровья существует несколько рисков. В первую очередь, у таких людей повышена вероятность развития деменции (старческого слабоумия). По сравнению с обладателями других групп крови, этот риск выше на 82%.

Также у людей с четвертой группой крови могут быть проблемы с иммунной системой и пищеварением, поэтому стоит внимательно следить за своим рационом и не злоупотреблять жирной, острой и жареной пищей.

Напомним, что эксперты из Канады рассказали о важном открытие, которое позволит сделать шаг вперед в области развития трансплантологии. Им удалось найти метод, позволяющий изменять группу крови в органах, которые готовят для пересадки. Свое исследование они описали в журнале Science Translational Medicine.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа крови — уникальный показатель, по которому можно многое узнать о человеке и его биологических особенностях. Врач-кардиолог Владимир Подхомутников отметил, носители какой группы крови хуже остальных переносят прививки.

Читай также, что исследователи из Японии выяснили, какая группа крови является самой "травмоопасной", потому что ее носители чаще остальных умирали от травм.

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