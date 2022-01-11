Люди с какой группой крови хуже всех переносят прививки

Группа крови — уникальный показатель, по которому можно многое узнать о человеке и его биологических особенностях. Врач-кардиолог Владимир Подхомутников отметил, носители какой группы крови хуже остальных переносят прививки.

Кто хуже всех переносит прививки (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что самые чувствительные к вакцинации люди с первой группой крови. У них довольно часто после прививки повышается температура, появляется слабость, вялость и ломота в теле. И для того, чтобы минимизировать эти симптомы, необходимо употреблять больше воды.

А вот носители второй группы, по словам врача, хорошо переносят поствакциальный период. Но у них "слабый" пищеварительный тракт, поэтому пероральная вакцинация может вызвать определенную негативную реакцию.

Люди с третей группой крови также могут столкнуться с последствиями прививки. Это может быть связано с тем, что в нервной системе начинает вырабатываться огромное количество В-антигенов.

У носителей четвертой группы крови негативные реакции после вакцинации также фиксируются довольно редко.

Напомним, что деменция — приобретенное слабоумие, которое возникает на фоне старения организма и сопутствующих ему изменений. Но ученые определили, что риск развития заболевания может быть связан с группой крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи из Германии рассказали, как используют лечение кровью пациента и каков эффект от аутогемотерапии.

Читайте также, японские ученые разработала универсальную искусственную кровь. Образцы не вызывают аллергической реакции, поэтому ее можно переливать пациенту с абсолютно любым типом крови.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!