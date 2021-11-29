Медики назвали лучшую температуру для здорового сна

На качество сна влияет множество факторов, одним из них является температура в спальной комнате. Какой она должна быть, чтобы ночной отдых был комфортным?

При какой температуре лучше всего спать / Фото: AFP

Эксперт Мишель Дреруп рассказала, что в спальне не должно быть слишком холодно и слишком жарко. Оптимальная температура для качественного сна составляет 15-19 градусов по Цельсию. То есть, должно быть прохладно, темно и спокойно.

Исследование, опубликованное в Журнале физиологической антропологии, показало, что чрезмерная жара или холод напрямую связаны с усилением бодрствования и уменьшением фазы быстрого сна (стадии, на которой человек видит сны).

"Терморегуляция очень важна, чтобы оставаться в фазах спокойного глубокого сна", — говорит эксперт. "Это фазы, на которых мы отдыхаем больше всего. Тепло — главный фактор, нарушающий фазу быстрого сна", — объясняет Дреруп.

Вместе с теплом в комнате меняется и температура тела, что нарушает процесс засыпания. Если она в спальной комнате выше 21 градуса по Цельсию — это слишком жарко.

С другой стороны, сон в слишком холодных комнатах также имеет свои недостатки. Это может не так сильно повлиять на ваши циклы сна, как сон при высоких температурах, но может привести к другим проблемам со здоровьем.

Напомним, британский исследователь Гай Медоуз отметил, чтобы организм достаточно отдохнул и сумел восстановить силы, ложиться спать нужно в период с 22.00 до 22.59. Это показали результаты эксперимента, в котором участвовало 88 тысяч добровольцев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые Национального фонда сна США перечислили семь осенних продуктов, которые помогут улучшить сон.

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