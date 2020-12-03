Медики назвали лучшие способы избавиться от икоты

Сжатие диафрагмы и межреберных мышц, известное как неприятное состояние икоты, может длиться в особо запущенных случаях больше месяца. Чтобы такого не допустить — вооружайтесь проверенными способами борьбы с икотой: Фото из открытых источников

- задержка дыхания — самый популярный и действенный способ прекратить икоту. Необходимо задержать воздух в лёгких на 20 секунд и более.

- стакан воды. Воду нужно пить дробными глотками. Глотание без остановки и без дыхания нейтрализует диафрагмальный спазм.

- сахар. Употребление сахара, пропитанного лимоном, помогает остановить икоту, поскольку кислота расслабляет мышцы диафрагмы.

- лед. Кубик льда на животе помогает прекратить икоту, поскольку пупок напрямую связан с диафрагмой. Лед вызовет сокращение мускулов, в том числе диафрагмы.

- мед. Сахар и липкость меда сокращают частоту дыхания, что прекращает икоту.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что исследователи из Канады выяснили, что чаи и сборы, в составе которых есть корень солодки — травянистого растения, могут быть опасны для здоровья. Употреблять напиток можно только по назначению врача, придерживаясь специального курса, в противном случае есть риск возникновения сердечных проблем и нарушений функции почек.

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