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Какие аптечные чаи нельзя пить без назначения врача

Такие чаи могут навредить здоровью

сегодня, 19:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди прибегают к народной медицине, и она действительно может быть в каких-то случаях более эффективной. Но прибегать к использованию средств без назначения врача не стоит, иначе можно еще больше навредить здоровью. Какие аптечные чаи не стоит назначать себе самостоятельно?

Какие аптечные чаи нельзя пить без назначения врача

Что нельзя принимать без назначения врача (фото из открытых источников)

Чай с солодкой

Исследователи из Канады выяснили, что чаи и сборы, в составе которых есть корень солодки — травянистого растения, могут быть опасны для здоровья. Употреблять напиток можно только по назначению врача, придерживаясь специального курса, в противном случае есть риск возникновения сердечных проблем и нарушений функции почек. 

Сборы со зверобоем

Это известное растение входит в составе многих успокаивающих напитков и сборов для "женского здоровья". Но употреблять чай со зверобоем стоит с осторожностью, и главное нужно учитывать его взаимодействие с другими препаратами. 

Сборы с чистотелом

Такое лекарственное растение как чистотел не входит в официальный сбор трав, хотя купить "самодельные" чаи с его содержанием можно, и они пользуются популярностью. Но это растение может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности повысить давление, нарушить работу кишечника. 

Толокнянка

Еще одна трава, которую нельзя пить без назначения врача. Она обладает мочегонным и противовоспалительным эффектом, но злоупотреблять ею не стоит, потому что при неправильном приеме толокнянка может навредить работе почек. 

Пол-пола

Чай на основе этого растения рекомендуют пить при желчекаменной болезни, но только нужно знать, как его правильно употреблять. Дело в том, что отвар вредит зубной эмали и способен "вымыть" кальций из костей. Так, что перед приемом нужна консультация со специалистом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если каждый день пить чай.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/6-aptechnye-chaev-kotorye-ne-stoit-pit-bez-naznacheniya-vracha/?from=main_3
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