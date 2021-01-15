Массаж противопоказан при гриппе и ОРВИ

Большинство украинцев работает в офисах, или даже дома, за компьютером. Из-за постоянного сидения в одном положении начинает болеть спина, обостряются хронические заболевания. В таких случаях раньше часто помогал массаж, но в связи с коронавирусной инфекцией и простудными заболеваниями, врачи не рекомендуют обращаться к массажистам. Медики особенно предупреждают: массовое увлечение массажем часто становится причиной обострения хронических заболеваний и серьезных проблем со здоровьем.

Девушка на массаже (фото из открытых источников)

Так, мало кто знает, что массаж при респираторных заболеваниях может быть опасен для здоровья. В частности, категорически запрещается делать массаж при заражении гриппом, ОРВИ и наличии гнойников на коже.

Кроме этого, процедура противопоказана людям с ишемической болезнью сердца, при которой принимаются медпрепараты для улучшения работы кровеносной системы. Особую опасность представляют собой манипуляции с воротниковой зоной, поскольку из-за них может повыситься артериальное давление и спровоцировать инсульт.

Также нельзя делать массаж после курса лучевой терапии, после химиотерапии и при образовании злокачественных опухолей. Организм ослаб, органы требуют полного восстановления, а массаж в данном случае может только повредить.

Напомним, О том, что массаж помогает расслабиться, приводит мышцы в тонус и улучшает состояние при многих заболеваниях, пожалуй, знают все. Но эта приятная процедура имеет и ряд противопоказаний. Практикующий массажист Любовь Хотулева изданию Mlyn рассказала, кому стоит отказаться от массажа. В список противопоказаний также входят кожные и аллергические заболевания и обострение любого хронического процесса. Если вышеперечисленных проблем у вас нет, тогда можно смело записываться на процедуру.

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