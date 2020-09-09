В каких случаях массаж может быть опасен для здоровья

О том, что массаж помогает расслабиться, приводит мышцы в тонус и улучшает состояние при многих заболеваниях, пожалуй, знают все. Но эта приятная процедура имеет и ряд противопоказаний. Практикующий массажист Любовь Хотулева изданию Mlyn рассказала, кому стоит отказаться от массажа.

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В первую очередь, процедура противопоказана при повышенной температуре тела и сердечных проблемах, в частности сердечной недостаточности. Также от массажа лучше отказаться людям, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией, онкологией, тромбозе и варикозном расширении вен.

В список противопоказаний также входят кожные и аллергические заболевания и обострение любого хронического процесса.

Если вышеперечисленных проблем у вас нет, тогда можно смело записываться на процедуру. Только не забывайте делать перерывы, как правило, лечебный курс массажа длиться не более 10 сеансов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как самостоятельно сделать себе массаж шеи. Названы главные правила выполнения процедуры.

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