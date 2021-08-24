Магнитные бури в сентябре: когда ожидать и как уберечься

В первом осеннем месяце ожидается всего две магнитные бури, однако они будут очень мощными. Когда их ждать и как уберечься от их воздействия, рассказали в ТСН.

Магнитные бури - фото из открытых источников

Отмечается, что первая сентябрьская магнитная буря будет активна 6 числа. Прежде всего она скажется на самочувствии гипертоников, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших инсульт либо инфаркт.

Вторая волна ожидается 26 сентября. Она будет особенно мощной, что отобразиться на здоровье каждого человека, метеозависимого в особенности. В этот день стоит отказаться как от физической, так и интеллектуальной нагрузок. Кроме того, рекомендуется не принимать судьбоносных решений и не проводить важные встречи.

Среди наиболее распространенных симптомов, которые влекут за собой магнитные бури, выделяют головную боль, скачки давления, усталость, упадок сил, обострения различных заболеваний, сонливость, тахикардию, раздражительность и другие неприятные ощущения.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют оказаться от алкогольных напитков, курения и употребления кофе. Кроме того, советуют не питаться жирной или жареной пищей.

В такие дни важно соблюдать режим сна и спать не менее семи часов в сутки.

Также следует пить травяные чаи, в частности, из липы, мяты или ромашки, а также больше времени проводить на свежем воздухе и уделять внимание прогулкам.

Отметим, что магнитными бурями называют реакцию магнитного поля нашей планеты на вспышки солнца. На сегодня в научных кругах отсутствует единое мнение по поводу влияния таких бурь на здоровье и самочувствие человека.

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