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Главная Новости Здоровье наше тело Магнитные бури в сентябре: когда ожидать и как уберечься
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Магнитные бури в сентябре: когда ожидать и как уберечься

Буря 26 сентября будет особенно мощной

сегодня, 18:58
Автор:

Елизавета Черных

В первом осеннем месяце ожидается всего две магнитные бури, однако они будут очень мощными. Когда их ждать и как уберечься от их воздействия, рассказали в ТСН. 

Магнитные бури в сентябре: когда ожидать и как уберечься

Магнитные бури - фото из открытых источников

Отмечается, что первая сентябрьская магнитная буря будет активна 6 числа. Прежде всего она скажется на самочувствии гипертоников, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших инсульт либо инфаркт. 

Вторая волна ожидается 26 сентября. Она будет особенно мощной, что отобразиться на здоровье каждого человека, метеозависимого в особенности. В этот день стоит отказаться как от физической, так и интеллектуальной нагрузок. Кроме того, рекомендуется не принимать судьбоносных решений и не проводить важные встречи. 

Среди наиболее распространенных симптомов, которые влекут за собой магнитные бури, выделяют головную боль, скачки давления, усталость, упадок сил, обострения различных заболеваний, сонливость, тахикардию, раздражительность и другие неприятные ощущения. 

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют оказаться от алкогольных напитков, курения и употребления кофе. Кроме того, советуют не питаться жирной или жареной пищей.  

В такие дни важно соблюдать режим сна и спать не менее семи часов в сутки. 

Также следует пить травяные чаи, в частности, из липы, мяты или ромашки, а также больше времени проводить на свежем воздухе и уделять внимание прогулкам. 

Отметим, что магнитными бурями называют реакцию магнитного поля нашей планеты на вспышки солнца. На сегодня в научных кругах отсутствует единое мнение по поводу влияния таких бурь на здоровье и самочувствие человека. 

Ранее "Комментарии" сообщали, как быстро снять головную боль. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/magnitnye-buri-v-sentyabre-kogda-nastupyat-i-kak-uberechsya-1845403.html
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